Las cariñosas palabras de Emma Stone a Andrew Garfield recordando The Amazing SpiderMan: "Un momento especial en mi vida"

Emma Stone y Andrew Garfield comenzaron su relación en 2011 tras conocerse durante el rodaje de The Amazing SpiderMan, formando una de las parejas más icónicas de aquellos años.

Fue en 2015 cuando los actores pusieron punto y final a su noviazgo y una década después ambos han rehecho su vida amorosa. Ella tiene una hija pequeña junto a su marido Dave McCary, y él está saliendo con la actriz Monica Barbaro.

Emma Stone y Andrew Garfield | Gtres

No obstante, han demostrado que, aunque pasen los años, se guardan un gran cariño, tal y como acaba de asegurar Emma Stone en una entrevista.

La intérprete de Gwen Stacy ha dicho para Life in Looks, de Vogue, que "me encantó hacer SpiderMan" y "cada persona con la que trabajé". "Allí conocí a Andrew. Conocí a Sally Field y Marc Webb fue maravilloso. Fue un momento realmente especial en mi vida", recordó la actriz.

Emma Stone y Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man (2012) | Sony Pictures

"El tema recurrente es la gente, más que la película en sí, lo que me ha marcado tanto", señaló. "Así que solo tengo recuerdos entrañables de toda esta experiencia".

Eso sí, de lo que no guarda tan buen recuerdo es de las giras de prensa que tuvieron que hacer por todo el mundo durante la promoción de las dos entregas de la saga: "No sé cómo lo hace la gente. Recuerdo haber viajado por nueve países en unas dos semanas, y estar en un estado de jet lag que nunca antes había conocido. Me sentí completamente psicótica todo el tiempo".