Las exigentes condiciones de Kim Cattrall para volver como Samantha Jones en 'And Just Like That'

La actriz Kim Cattrall volverá a interpretar al mítica personaje de Samantha Jones en la segunda temporada de su spin off 'And Just Like That...' y las condiciones que ha puesto la actriz han sorprendido a todos.

En 2016, Cattrall tomó la decisión de no interpretar más al personaje que le dio un Globo de Oro en 2003 al considerar que Jones no había tenido un buen desarrollo personal. Además laactriz aseguró que ella y sus coprotagonistas no eran compensadas económicamente lo suficiente en la tercera película de 'Sexo en Nueva York', donde Sarah Jessica Parker ganaría mucho más que ellas, pero finalmente fue cancelada.

Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon | Gtres

Esto creo una gran tensión con Parker y acabaron rompiendo su amistad. Cuando comenzaron los planes de llevar a cabo una serie derivada del exitoso programa de 1998, Cattrall no formó parte del reparto formado por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

Así, durante la temporada 1 de 'And Just Like That...' se hace mención a Samantha y hablan con ella a través de mensajes. Pero, ahora, se ha sabido que Kim Cattrall ha grabado en secreto un cameo y la volveremos a ver en la temporada 2. Una noticia que nadie esperaba después de dejar claro que había roto para siempre con la serie.

Tras saber que Samantha Jones regresa, aunque en sea una breve aparición, se han conocido la condiciones que ha pedido la actriz para reaparecer en esta segunda temporada. Así, fuentes cercanas de la serie ha dicho a 'Page Six' que la aparición de Cattrall estuvo marcada por dos factores clave:

"Kim tenía dos condiciones: una, que no actuaría con ninguna de las otras chicas, y dos, que no quería ver a Michael Patrick King". Efectivamente, la actriz no ha querido coincidir con ninguna de sus excompañeras de rodaje Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ni con el director y guionista de la serie.

Una fuente directa del estudio confirmó a 'Page Six' que el cameo de Cattrall fue una "sorpresa" para muchos en el set, y otra persona que asistió ese día reveló que Cattrall no estaba en la hoja de llamadas en Silvercup Studios en Queens.

Cattrall ha dado su último golpe en este sonado regreso, como dijo la fuente del programa: "Se habrá llevado un montón de dinero. Esto demuestra el poder que tiene Kim".

Kim Cattrall como Samantha en 'Sexo en Nueva York' | HBO

"Todavía la necesitan en la serie. Pero a pesar de que esto puede hacer que los fans piensen que volverá para la próxima temporada, ella nunca va a volver. La trataron mal", afirmó la fuente.

"Me alegro de que consiga ser la heroína... Estoy segura de que hizo falta mucha paciencia para que se produjera el cameo".

Un portavoz de HBO Max dijo a 'Page Six': "La oferta presentada a Kim siempre iba a ser una llamada telefónica, rodada sola como la mayoría de las llamadas. Era una forma fácil y cómoda de que Samantha volviera. Estamos encantados de que haya funcionado".

Y así será, en la escena del esperado regreso, Samantha aparece en un coche manteniendo una conversación telefónica con Carrie. Los productores justificaron la ausencia de Samantha en los primeros episodios de And Just Like That...' aclarando que el personaje vive ahora en Londres y que ella y Carrie tuvieron un desencuentro cuando la guionista la dejó como publicista.

"And Just Like That" que vuelve a HBO MAX el 22 de junio.