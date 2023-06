Kristin Davis, contundente ante el drama de Kim Cattrall con las actrices de 'Sexo en Nueva York': "No puedo cambiar a nadie"

La segunda temporada de 'And Just like That', la secuela de la famosa serie 'Sexo en Nueva York', se estrena el 22 de junio y ya conocemos varios detalles de esta nueva entrega, como el cameo de Kim Cattrall como Samantha Jones, la cuarta integrante del grupo y la favorita de muchos de los fans.

Para tristeza de los fans, la bonita amistad que parecían compartir Miranda, Carrie, Samantha y Charlotte en la pantalla no se correspondía con la realidad y es que Catrall no apareció en la temporada 1 de la secuela de la serie original debido a la tensión que compartía convarias personas del equipo, entre ellas la coprotagonista Sarah Jessica Parker quien da vida a la icónica Carrie.

Protagonistas de Sexo en Nueva York | Getty Images

La actriz afirmó para Variety que, en un principio, no pensaban contar con ella para la grabación de la secuela: "La serie es básicamente la tercera película. Así de creativo fue. Nunca me pidieron que fuera parte de la secuela. Dejé claros mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré como todos los demás: en las redes sociales".

Sin embargo, Cattrall anunció su regreso a la serie publicando la noticia el pasado 1 de junio en una publicación de Instagram donde también escribió: "Feliz orgullo". Aun así, parece que la actriz solo aparecerá en forma de cameo en una pequeña escena y no ha compartido set de rodaje con ninguna de sus excompañeras.

Tras sincerarse sobre sus operaciones estéticas, ahora Kristin Davis, Charlotte en la serie, se ha pronunciado sobre la controvertida situación de Cattrall con el resto del equipo.

"Hay que respetar los deseos de las personas. No voy a desperdiciar energía en eso. No puedo cambiar a nadie", ha confesado en una entrevista para The Telegraph y ha añadido: "Entiendo los sentimientos de los fans, que están molestos... Desearía poder arreglarlo, pero no puedo, no está en mi poder".