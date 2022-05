Sarah Jessica Parker revela cuál es su relación con Chris Noth tras ser acusado de abuso sexual

'And Just Like That' se estrenó el pasado diciembre reuniendo al elenco original de 'Sexo en Nueva York', retomando la historia de Carrie Bradshaw y su grupo de amigas casi 20 años después, pero su lanzamiento se vio enturbiado por algunas cuestiones que rodeaban a su equipo, como la muerte del actor Willie Garson durante el rodaje o la enemistad entre Kim Ctarll y Sarah Jessica Parker.

Aunque sin duda, la polémica más problemática fue la que rodeó al actor Chris Noth, quien interpretaba en 'Sexo en Nueva York' y en su reboot a Mr. Big. The Hollywood Reporter publicó un artículo, poco después del estreno de 'And Just Like That', en el que dos mujeres acusaban de forma anónima al actor de haberles agredido sexualmente en 2004 y 2015, acusaciones a las que poco después se sumaron varias más.

Tras la noticia de estas acusaciones, el tiempo en pantalla de Noth fue drásticamente recortado en los siguientes episodios, y sus compañeras de reparto, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, lanzaron un comunicado conjunto en el que se posicionaban del lado de las víctimas que habían denunciado al actor.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth durante el rodaje del revival de 'Sexo en Nueva York' | GTRES

Según informó una fuente cercana a Sarah Jessica Parker, la actriz lo habría pasado realmente mal al descubrir las acusaciones al que fuera su compañero de reparto durante tanto tiempo, sobre todo porque la polémica salpicó a todo el equipo, y ella ha estado muy entregada a la franquicia de 'Sexo en Nueva York', incluso como productora ejecutiva, como un proyecto personal. Pero lo que no se sabía era cómo se mantenía su relación con Chris Noth tras conocerse las acusaciones.

Recientemente ha hablado con 'The Hollywood Reporter' sobre ello: "No sé si estoy siquiera preparada para hablar sobre esto, no lo creo. No he reaccionado a esto como productora". A SJP le cuesta hablar públicamente sobre estas acusaciones, y durante la entrevista le costó articular palabra al ser preguntada por Chris Noth: "Debería haberme trabajado esto, porque estoy devastada". Y al ser preguntada si había vuelto a hablar con Not tras lo sucedido fue rotunda al decir que "No".

Seguro que te interesa:

Kim Cattrall revela la "desgarradora" historia de Samantha que provocó su rechazo a 'And Just Like That'