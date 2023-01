Sarah Jessica Parker y John Corbett muy juntitos en las primeras imágenes de 'And Just Like That 2'

El reboot de 'Sexo en Nueva York' nos permitió ver de nuevo a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte ( Kristin Davis) mientras navegan por el viaje de la complicada realidad de la vida y la amistad en la madurez. Sin embargo, 'And Just Like That' estuvo rodeada de polémicas: La ausencia de Samantha (Kim Cattrall) fue más que evidente. Y por si fuera poco, las acusaciones por acoso sexual de Chris Noth (Mr. Big).

Sin embargo, nada de eso ha podido eclipsar el éxito de 'And Just Like That', y hace tan solo unas semanas confirmaron que la segunda temporada era una realidad. Aunque por el momento no se conocen demasiados detalles, parece ser que vendrá cargadita de nuevas sorpresas y viejos romances.

Ha sido la propia Sarah Jessica Parker la que ha compartido en su cuenta de Instagram las primeras fotografías de la temporada 2. Y para sorpresa de los fans, parece que Carrie le dará una segunda oportunidad a Aidan Shaw.

En la publicación podemos ver a Sarah Jessica Parker y John Corbett paseando por las calles de Nueva York cogidos de la mano, muy felices, tal y como ya hicieron en 'Sexo en Nueva York'. "Shh no se lo digas a nadie" escribió la actriz.

El regreso de esta pareja parece ser muy bien acogido, ya que son muchos los fans que afirman que Carrie debió elegir a Aidan en lugar de Mr. Big. Sea como fuere, seguro que esta historia de amor dará mucho de qué hablar en 'And Just Like That 2'.