¿La voz de Bart Simpson a punto de generarse por IA? Su actriz de doblaje reflexiona sobre el futuro del personaje tras su jubilación

Los 37 años que lleva en pantalla Los Simpson son, en sí mismos, historia de la televisión. Y es que la serie animada ha logrado traspasar todas las barreras del tiempo y frentes generacionales para continuar tan viva como el primer día. Ahora bien, por mucho que la familia de Springfield no envejezca, sí lo hacen los actores de doblaje que les dan vida semana tras semana.

Un claro ejemplo de ello es Nancy Cartwright, quien ha puesto voz a Bart desde el estreno en 1989. Por aquel entonces, la actriz tenía 32 años y, por extraño que parezca, no tenía claro si aceptar o no el papel. "Me presenté para la voz de Lisa Simpson", cuenta: "Luego vi la foto de Bart, un niño de 10 años que odiaba la escuela, de bajo rendimiento y orgulloso de ello. Pensé que era más interesante. Así que hice la audición y me lo dieron". Sin embargo, fue entonces cuando las dudas empezaron a aflorar: "Matt Groening me contrató al instante, pero me marché pensando: Ni siquiera es una serie".

La familia de 'Los Simpson' | Neox

Por suerte, estos pensamientos no ganaron la partida y más de tres décadas después sigue siendo la única e irrepetible Bart Simpson. Pero, ¿hasta cuándo será así?

Cartwright tiene ahora 68 años y la jubilación empieza a estar más cerca de lo que la audiencia de la serie se atreve a aceptar. Por eso, pensar en quién tomará el testigo para acudir a la Escuela Primaria de Springfield en monopatín no es algo precisamente alocado. En especial en una época en la que la Inteligencia Artificial está en pleno auge y augura ser capaz de sustituir a cualquiera; por mucho que este no sea el caso idílico para la actriz.

"Creo que elegiría a un sucesor", comenta Cartwright, que aboga por el trabajo humano antes que la tecnología: "La IA no tiene corazón y creo que ese es un ingrediente que falta".

Nancy Cartwright, actriz de doblaje de Bart Simpson | Gtres

"La IA puede sonar muy parecido a Nancy Cartwright, pero yo tengo pasión", añade en sus declaraciones a People: "Somos seres espirituales, podemos transmitir pasión y animar a la gente. Y no creo que un ordenador pueda hacer algo así".

Así pues, por mucho que la Inteligencia Artificial siga evolucionando y buscando el modo de colarse en la industria, la realidad es que todavía está lejos de ser capaz de sustituir las emociones de los intérpretes. Tampoco las de los actores de doblaje.

Sea como sea, Nancy Cartwright sigue siendo la dobladora oficial de Bart y lo seguirá siendo hasta que ella misma decida poner punto final a su trayectoria. Pero, por el momento, ya se prepara para su nuevo salto a la gran pantalla que llegará con la segunda película de Los Simpson en 2027.