Así es Tilly Norwood, la primera actriz creada con IA que pretenden convertir en "la próxima Scarlett Johansson"

El cine es un arte vivo que se reinventa con cada avance tecnológico. Primero fue el paso del cine mudo al sonoro, después del blanco y negro al color y, más tarde, llegaron los efectos digitales. Una evolución constante que va marcando eras: de la magia de Metrópolis al manierismo de Ciudadano Kane; de la gama cromática de Lo que el viento se llevó a la selva de Pandora en Avatar.

Ahora, cuando el CGI parecía que iba a dominarlo todo (con perdón de Christopher Nolan), la Inteligencia Artificial ha hecho acto de presencia para trastocar los esquemas de la industria. Una tecnología que ya se presenta como la última revolución y que está cambiando el mundo tal y como lo conocemos a pasos de gigante.

La industria audiovisual no parece librarse de esta tendencia. Si bien parece que estamos todavía al principio de lo que puede dar de sí, la empresa Xicoia ha dado un golpe en la mesa.

Tras el telón se encuentra Eline Van der Velden, quien ha presentado a Tilly Norwood, la primera actriz creada con IA. Este avatar ya ha protagonizado su primera pieza: un sketch de comedia producido por Particle6 Productions en el que la podemos ver en una alfombra roja, en un programa de TV e incluso en redes sociales.

Aunque esto no fue más que el principio. Y es que la propia Van der Velden reveló sus intenciones en una entrevista con Broadcast International: "Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johanson o Natalie Portman".

Sin embargo, esto generó rápidamente polémica en la comunidad de actores. Lo cual obligó a la propia creadora a explicar el proyecto en un comunicado, afirmando que "no es un reemplazo de los seres humanos, sino un trabajo creativo". De hecho, revela que el proceso de lanzar a Tilly fue "un acto de imaginación y artesanía, no muy distinto a dibujar un personaje".

Sea como sea, estamos ante la primera actriz de IA. Son muchos los miembros de la industria los que se han pronunciado al respecto, conscientes de que el futuro y la tecnología van de la mano. Aunque, lo que es innegable, es que estamos todavía muy lejos de que efectivamente un avatar sea capaz de sustituir a grandes estrellas como Scarlet o Natalie.