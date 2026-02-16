Juego de tronos y sus distintas series derivadas continúan siendo uno de los pilares de HBO, ahora con El caballero de los Siete Reinos ampliando el mapa de Poniente y recuperando personajes clave de la historia Targaryen. En ese contexto de máxima vigilancia por parte de los fans, cualquier palabra fuera de lugar se convierte en munición para teorías y rumores, especialmente en una franquicia donde cada fichaje se mide al milímetro.

El responsable del último revuelo ha sido Dexter Sol Ansell, el joven actor que interpreta a Egg en la serie. Durante una reciente entrevista, mientras hablaba del trabajo de Henry Cavill en The Witcher, ha dejado caer la posibilidad de que el actor británico pudiera aparecer en la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos. La reacción ha sido tan inmediata como reveladora: nervios, corrección apresurada y un "no, no, no, por Dios, no digas eso" que ha sonado más a intento de apagar un incendio que a una simple broma.

Por ahora, no hay ninguna confirmación oficial por parte de HBO y todo apunta a que conviene tomarse el comentario con cautela. Aun así, las teorías ya se han disparado: algunos fans imaginan a Cavill como Daemon Fuegoscuro, una figura clave en los conflictos dinásticos Targaryen, mientras otros sueñan con un Aegon el Conquistador en algún tipo de flashback, especialmente ahora que la cadena trabaja en un proyecto sobre la conquista de Poniente.

Sea un desliz, una broma mal calculada o una pista involuntaria, lo cierto es que el nombre de Henry Cavill ya ha quedado ligado a la conversación. Porque en el universo de Juego de tronos, a veces basta una frase para encender un fuego tan potente como si tuviera tras de si la orden Dracarys.