La secuela de Los Simpson por fin se hace realidad: El anuncio más esperado de los fans llega por sorpresa

Tener la insignia de ser la serie animada más larga de la historia de la televisión sería suficiente para cualquiera. Sin embargo, Los Simpson no se caracteriza por su conformismo y ya llegaron a los cines en 2007. Una película que funcionó bien en las salas y que dejó a muchos fans con ganas de más.

¡La espera por fin ha terminado! Al menos, en lo que respecta a su anuncio. Y es que 20th Century Studios ha puesto fecha al estreno de la ansiada segunda entrega... Para 2027.

"Homer vuelve para un segundo plato", reza el rótulo del cartel en el que el padre más famosos de la pequeña pantalla coge una de sus míticas rosquillas. El estreno está previsto para el 23 de julio de 2027, coincidiendo con el 20 aniversario de la cinta original.

Los Simpson es una serie eterna y acaba de estrenar su temporada 37. Ahora en el streaming, la producción sigue teniendo audiencia año tras año, porque aunque los habitantes de Springfield no envejezcan, más de tres décadas en emisión ha dado para que varias generaciones se enamoren de la familia amarilla.

Ahora bien, según ha informado Variety, la alegría de los fans de Los Simpson puede ser la tristeza de los seguidores del MCU. La fecha fijada en el calendario no ocupa un puesto vacío, sino un proyecto de Marvel que ahora ha desaparecido de la agenda. Por lo que, entre Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, ahora no habrá estreno de la Casa de las Ideas.

Todavía no hay novedades sobre la sinopsis, tampoco sobre los guionistas que abordarán su escritura (ya hay quien sueña con el regreso del equipo original).

Sea como sea, Los Simpson regresarán en menos de dos años a la gran pantalla y la temporada de rumores y teorías ha dado comienzo.