SU PROMETIDO: TOM PELPHREY
Kaley Cuoco confiesa la razón por la que no duerme junto a su prometido: "Él ya no podía más"
Kaley Cuoco y Tom Pelphrey han tomado una decisión poco habitual en las parejas de Hollywood para mejorar su convivencia diaria: dejar de dormir en la misma cama.
Kaley Cuoco, conocida internacionalmente por su papel como Penny en The Big Bang Theory, atraviesa un momento personal estable junto a su prometido Tom Pelphrey, con quien comparte su vida y la crianza de su hija Matilda, aunque su relación ha adoptado una dinámica poco habitual para muchas parejas. La actriz ha explicado que, desde hace un tiempo, duermen en habitaciones separadas como una forma de mejorar su descanso y su convivencia.
La intérprete ha revelado recientemente en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard que la decisión partió de su pareja tras sentirse desbordado por las noches compartidas con perros, una niña pequeña y rutinas muy distintas: "Él me dijo: 'Ya no puedo más'. Y yo le respondí: 'Lo entiendo'. Así que empezó a dormir en la habitación de invitados".
Al principio, Cuoco admite que le preocupaba cómo se percibiría desde fuera esta elección, pero terminó dándose cuenta de que no afectaba negativamente a su relación: "Pensé: '¿Qué pensará la gente?'. Y él me dijo: 'Nunca te veo de noche'. Me di cuenta de que no era nuestro momento de intimidad ni de conexión, así que no me importó".
La actriz también ha explicado que ambos tienen horarios de sueño completamente opuestos, lo que hacía aún más complicada la convivencia nocturna: "Él escribe de noche, lee, es su momento de tranquilidad. Yo me acuesto temprano y me levanto temprano. Tenemos horarios de sueño totalmente diferentes".
Lejos de suponer un problema, la pareja considera que este cambio ha fortalecido su relación y ha mejorado su descanso y bienestar diario. Para Kaley Cuoco, romper con la idea tradicional de dormir juntos no ha sido una crisis de pareja, sino una decisión práctica que les ha permitido encontrar un equilibrio más saludable en su día a día.
