"Nunca vamos a hacer un final": El showrunner de Los Simpson habla sobre cómo podría terminar la serie

Los Simpson es historia viva de la televisión y con los años ha dejado de ser solo una serie de animación para convertirse en una de las referencias culturales más influyentes de las últimas décadas.

Su impacto en la cultura moderna es innegable y van camino de los 40 años en antena desde su estreno en 1989. Por ello, los fans no pueden evitar preguntarse cómo sería el final de la serie.

'Los Simpson' | FOX

Esta cuestión no es nueva y en su momento, el productor Al Jean sugirió que el último capítulo podría ser con la familia visitando el mismo desfile navideño al que acudieron en el primer episodio para cerrar la historia de la serie. Ahora, con el inminente lanzamiento del episodio número 800 de la serie, el debate ha vuelto a resurgir.

El showrunner, Matt Selman, ha sugerido sus planes en una entrevista con The Wrap: "Hicimos un episodio hace un año y medio que era como una parodia del final de la serie. Introdujimos todos los conceptos posibles de final de serie en una sola serie, así que fue como mi forma de decir que nunca haríamos un final de serie. Hicimos un final de serie a mitad de la serie que se burlaba de todas las ideas de cerrarlo todo o terminarlo todo".

'Los Simpson' | Fox

"Se supone que la serie no debe cambiar. Los personajes se reinician cada semana. Es como el Día de la Marmota, pero no lo saben, y no mueren con tanta frecuencia. Si la serie terminara, no habría final, solo sería un episodio normal con la familia. Probablemente algún pequeño detalle oculto, pero sin ningún: 'Voy a echar de menos este lugar'", explicó Selman.

Eso sí, los fans pueden estar de momentos tranquilos ya que la serie no tiene planes de cortar su emisión próximamente. Además, la secuela de su película para los cines es una realidad. Junto a ello, la seire está renovada, al menos, hasta la temporada 40.