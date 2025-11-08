Kim Kardashian responde a la dura acogida de Todas las de la ley, su nueva serie que debutó con 0% de críticas positivas

La nueva serie de Ryan Murphy tras Monstruo: la historia de Ed Gein, tampoco ha esquivado la polémica. Esta vez, el productor se alejaba de dramas sobre asesinos en serie para centrarse en un bufete de abogadas mezclando el glamour de alta sociedad con los tribunales y giros dramáticos marca de la casa.

Pero tras el estreno de Todas las de la ley, las críticas profesionales -0% en Rotten Tomatoes durante los primeros días- han cargado duramente contra ella apuntando al director de crear una historia poco original, presentar un guion irregular y caricaturizar al mundo de la justicia.

Otro de los puntos más comentados ha sido el papel de Kim Kardashian, protagonista en la serie, sobre su capacidad interpretativa.

All's Fair (Todas las de la ley) con Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close | Hulu

Después del aluvión de críticas negativas, la actriz ha reaccionado en Instagram tirando de ironía ante éstas: "¿Ya habéis visto la serie más aclamada del año por parte de la crítica?".

En la publicación, Kim ha recopilado algunas impresiones de la prensa y de espectadores intercalándolas con imágenes de la premiere junto a sus compañeras de un reparto espectacular: Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close.

"Todas las de la ley se atreve a preguntar: '¿Una serie necesita ser buena?', y la respuesta es no, no la necesita", decía un usuario en una captura de pantalla aportada por Kardashian. "Tenemos a actrices legendarias ofreciendo las peores interpretaciones de sus carreras. Se necesita un talento especial para sacarles semejante incapacidad. ¡Increíble!".

Eso sí, la serie sí que ha recibido mejores impresiones desde el sector fan, con más del 60% de críticas favorables en Rotten Tomatoes. Muchos espectadores la ven como un 'guilty pleasure'.

Junto a ello, Todas las de la ley ha logrado el mejor lanzamiento de una serie original de Hulu en Disney Plus en los tres últimos años, según ha recogido Deadline.