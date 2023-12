Entrevista a los protagonistas de Berlín, que da un giro radical a La Casa de Papel: "Recuperamos la comedia romántica y luego la matamos"

El fenómeno de La Casa de Papel traspasó todas las fronteras y ahora expande su universo con Berlín, una nueva serie "con su propia historia y entidad propia", según nos cuentan sus protagonistas.

Este 29 de diciembre, para una buena maratón navideña, la serie de 8 capítulos llega a Netflix y vuelve a poner en el centro al carismático personaje de Berlín, interpretado por Pedro Alonso.

Esta vez le acompaña otra banda de lujo que cuenta con Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña, Joel Sánchez y Tristán Ulloa. Hemos hablado con todos ellos y con los creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, de todos los secretos de esta nueva ficción.

Pedro Alonso junto al reparto de 'Berlín' | Netflix

Y es que Berlín "tiene muchos elementos de La Casa de Papel pero es un tono totalmente diferente. Hemos querido huir de la violencia y hacer un mundo mucho más clásico, más 'feelgood' que sirva como evasión", explica Álex Pina.

Pedro Alonso asegura además que han hecho "un ejercicio muy retro": "La comedia romántica estaba muy abandonada; pues nosotros la vamos a recuperar, y luego la vamos a matar. En 8 capítulos la recuperamos y la defenestramos", cuenta entre risas.

Joel Sánchez y Michelle Jenner en Berlín | Netflix

Sobre volver a un personaje con tantas luces y sombras como Berlín, y ahora en otro momento de su vida, Alonso explica:

"Es un personaje con un ADN, puf... Pero empezó muy oscuro y el recorrido me ha puesto en la tesitura de tener que renovar su energía. En realidad borro mucho todo lo que he hecho antes, empiezo de cero en otra galaxia. Y es curioso porque el viaje está siendo a la contra de lo que sería normal, porque voy además hacia atrás en el tiempo. O sea es una locura de Benjamin Button de la vida, que tiene algún significado kármico, que aún no he sido capaz de entender...", reconoce riendo de nuevo.

Está claro que el reparto se lo ha pasado en grande con este proyecto, y desde este 29 de diciembre ya puedes comprobarlo. No te pierdas la entrevista en el vídeo de arriba.

Escena de la serie Berlín | Netflix

Así es Berlín

Sólo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario. Esos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado como una rata en la Fábrica de la Moneda. Aquí se dedica a preparar uno de sus robos más extraordinarios: hacer desaparecer 44 millones en joyas como si fuera un número de ilusionismo, y para ello cuenta con una de las tres bandas con las que ha robado en su vida.