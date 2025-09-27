James Gunn habla del cameo sorpresa en El Pacificador y de lo molesto que estaba David Corenswet por no ser él

El personaje más descarado del Universo DC es, sin duda, El Pacificador, cuya serie estrenó recientemente su temporada 2. Para alegría de los fans, el antihéroe encarnado por John Cena finalmente sí es canon del nuevo DCU de James Gunn, con la única excepción del cameo de la Liga de la Justicia en el último episodio de la primera temporada.

John Cena en El Pacificador | HBO Max

Por ello, hay personajes de las nuevas entregas de la franquicia que pueden salir en esta serie y así ha sido en su último episodio. Sobre este sorprendente cameo, el director ha hablado con Variety y ha explicado por qué no fue el Superman de David Corenswet, así que ojo con los spoilers si no has visto el episodio 6 de la temporada 2.

David Corenswet en Superman | Warner Bros.

El jefe de DC Studios comentó la aparición de Lex Luthor (Nicholas Hoult) y cómo afecta a "todo el DCU" de cara a la próxima película de Superman, Man of Tomorrow.

Rick Flag Sr. (Frank Grillo) visita a Lex Luthor en la cárcel para llegar a un acuerdo con él a cambio de que le ayude a encontrar a Pacificador, pero ni rastro de Clark Kent, al que Gunn no ve ninguna posibilidad de aparecer en la serie.

Nicholas Hoult en El Pacificador | HBO Max

"De hecho, David estaba muy molesto porque Nick pudo estar en la serie, y él no. Simplemente no funcionó. Necesitaba a Lex en la serie para un propósito específico. Y, de hecho, lo que Lex y Rick Flag están haciendo afecta mucho a lo que sucede en un aspecto de Man of Tomorrow. Así que todo eso está conectado. Pero esta relación entre Rick Flag y Lex Luthor es algo potencialmente negativo para Superman y todos los metahumanos", aseguró.

James también añadió que este fue el plan desde el principio: "Sí sabía cuál era la historia general del Universo DC. Se lo presenté a David Zaslav [director ejecutivo de Warner Bros. Discovery] incluso antes de aceptar el trabajo. Le dije: 'Esta es la historia. Habrá esta película, esta serie, esta película, esta serie, y todas esas cosas encajan de diferentes maneras. Llegaron algunas cosas que no esperábamos, como Clayface, y otras han sido más difíciles de recorrer".