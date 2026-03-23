La turbulenta vida del actor de Buffy, Nicholas Brendon, antes de su muerte: Prisión, problemas con las drogas o rivalidad con sus compañeros

Tras el reciente revuelo por la cancelación del reboot de Buffy la cazavampiros, la historia de la mítica serie vuelve a estar en el foco, esta vez por el lado más trágico de uno de sus protagonistas. Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris, falleció recientemente a los 54 años.

El actor saltó a la fama junto a Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter y David Boreanaz, pero su vida tras el final de la serie en 2003 estuvo lejos del éxito que vivió en pantalla.

Apenas un año después de terminar Buffy, Brendon ingresó en rehabilitación por problemas con el alcohol: "Tras darme cuenta de que tenía una enfermedad que estaba controlando mi vida…", explicó entonces, iniciando un largo historial de recaídas.

Sarah Michelle Gellar y Nicholas Brendon en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

Con el paso de los años, los problemas legales se acumularon. Fue arrestado en múltiples ocasiones por delitos que iban desde vandalismo y daños a la propiedad hasta violencia doméstica. En varios de estos incidentes, el actor admitió estar bajo los efectos del alcohol o atravesando episodios de depresión.

En 2015, uno de los años más complicados de su vida, fue detenido en varias ocasiones en diferentes estados de Estados Unidos, llegando incluso a ingresar de nuevo en rehabilitación por alcoholismo, drogadicción y problemas de salud mental.

Además de sus problemas con la justicia, Brendon también arrastró tensiones con parte del reparto. En los últimos años, se posicionó en la polémica contra Joss Whedon, apoyando al creador de la serie frente a las acusaciones de comportamiento abusivo realizadas por algunas de sus compañeras.

Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter, Nicholas Brendon en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

También protagonizó comentarios controvertidos hacia su compañero David Boreanaz, llegando a criticar duramente el spin-off Angel y generando rumores de distanciamiento dentro del elenco.

Sus problemas de salud tampoco ayudaron a estabilizar su situación. En los últimos años sufrió complicaciones médicas graves, incluyendo problemas neurológicos, un incidente cardíaco y secuelas físicas tras su paso por prisión.

A pesar de todo, tras conocerse su fallecimiento, sus antiguos compañeros de reparto le dedicaron mensajes de despedida, mostrando que, más allá de los conflictos, el vínculo de la serie seguía presente. Sarah Michelle Gellar escribió: "Te vi, Nicky. Sé que estás en paz".

La historia de Nicholas Brendon refleja el contraste entre el éxito televisivo y las dificultades personales fuera de cámara, dejando tras de sí una vida marcada por altibajos que ahora se suma al legado (también turbulento) de Buffy la cazavampiros.