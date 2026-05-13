Macaulay Culkin cuenta que tenía "asuntos pendientes" con Catherine O'Hara antes de su muerte: "No me gusta tener deudas"

La relación entre Macaulay Culkin y Catherine O'Hara traspasó la pantalla desde que coincidieron en el set de Solo en casa.

Tras el fallecimiento de la legendaria actriz el pasado 30 de enero a los 71 años, a causa de una embolia pulmonar derivada de un cáncer de recto, el actor ha querido reflexionar sobre el vacío que deja su "madre" cinematográfica.

En una reciente entrevista con Gentleman's Journal, Culkin ha admitido que la noticia le impactó profundamente: "Cuando Catherine falleció en enero, me afectó mucho. Me afectó bastante, porque, ya sabes, fue demasiado pronto".

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin como Kate y Kevin McCallister en Solo en Casa | Cordon Press

El actor, que ya dedicó un desgarrador mensaje a Catherine O'Hara tras su muerte admitiendo que pensaba que "tenían más tiempo", siente que su historia con ella no llegó a su fin de la manera que esperaba: "Sentía que teníamos asuntos pendientes. Definitivamente siento que tenía asuntos pendientes con ella, ¿sabes? Siento que le debía un favor, y no me gusta tener deudas pendientes", ha confesado con sinceridad.

Macaulay Culkin fundiéndose en un abrazo con Catherine O'Hara | Reuters Connect

Esta pérdida se suma a la de otros compañeros de reparto de la icónica película navideña, como John Heard y John Candy, algo que hace que el actor se sienta como un superviviente de otra época. "No soy la punta del iceberg. Soy el fondo del iceberg. Soy el último vagón. Estoy reviviendo ese rollo de la vieja guardia de Hollywood; voy a ser uno de los últimos en pie en lo que a eso se refiere", reflexiona sobre su posición actual en la industria.

Pese a lo inusual de su trayectoria, Culkin asegura estar intentando valorar al máximo sus circunstancias, afirmando que siente que vive "una vida verdaderamente maravillosa y única".

El actor ha confirmado que siempre guardará el peso de aquello que no pudo expresar a O'Hara antes de su muerte: "Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir".