Muere el actor Nicholas Brendon, Xander en Buffy, cazavampiros, a los 54 años

Nicholas Brendon, actor conocido por interpretar al entrañable Xander Harris en las siete temporadas de Buffy, cazavampiros, ha muerto a los 54 años.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales", declaró su familia en un comunicado publicado en Instagram el viernes 20 de marzo.

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible y tenía una motivación inagotable para crear", han explicado.

"Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento", ha añadido su familia, ya que el actor anunció en 2023 que se había sometido a dos cirugías de columna y había sufrido un infarto en 2022.

Nicholas Brendon y Alyson Hannigan en 'Buffy cazavampiros' | WB

Junto a ello, Nicholas sufrió depresión yluchó contra las adicciones al alcohol y drogas en los años posteriores a Buffy, en los que ingresó varias veces en centros de rehabilitación. Además, fue detenido en múltiples ocasiones, enfrentándose a cargos de violencia doméstica tras estrangular a su novia y agredir a otra, de robo en tercer grado y fraude con recetas médicas.

A pesar de sus problemas personales, apareció en 21 episodios de Mentes criminales como el hacker Kevin Lynch.

Compañeros de reparto como Alyson Hannigan ya se han pronunciado en Instagram recordándole como "mi dulce Nicky" y agradeciéndole "tantos años de risas, amor y Dodgers".

La noticia llega poco después de que el reboot de Buffy se cancelara tras haberse anunciado el año pasado con un relevo generacional a Sarah Michelle Gellar.