Chace Crawford confiesa si llegó a tener algo con alguna compañera de Gossip Girl: "Hay cosas que pasan"

Gossip Girl se convirtió en uno de los grandes fenómenos televisivos de los 2000 y marcó a toda una generación. Entre fiestas imposibles, romances y dramas en el Upper East Side, sus protagonistas pasaron a ser algunas de las caras más populares de la televisión de la época.

Uno de ellos fue Chace Crawford, que durante años se convirtió en de esos actores para "forrar carpetas". Ahora, el intérprete ha echado la vista atrás y ha hablado sobre cómo fueron realmente aquellos años detrás de cámaras.

Aunque la serie dejó varias parejas reales entre sus protagonistas, Crawford asegura que él nunca tuvo un romance con ninguna de sus compañeras de reparto, aunque sí admite que hubo algo de movimiento alrededor de la serie.

En su paso por el podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, Crawford ha hablado sobre cómo era convivir durante tantos años en uno de los dramas juveniles más populares de la televisión y ha reconocido que sí surgían conexiones entre la gente del entorno de la serie.

"A ver, hay cosas que pasan... surgen conexiones", confesaba el actor. Aun así, ha querido dejar claro que nunca llegó a tener una relación con ninguna de las protagonistas: "Nunca salí con nadie de DENTRO de la serie".

Eso sí, el universo de la ficción sí le sirvió para conocer gente. Según ha explicado, alrededor de la producción había muchísimas caras nuevas constantemente gracias a los invitados y al círculo social que se movía alrededor del rodaje.

"Había muchísimas estrellas invitadas y gente del entorno de la serie a la que conocías también a través de amigos", ha recordado. "Y sí, me acuerdo de que era una forma de conocer gente".

Mientras Crawford evitaba los romances dentro del reparto principal, otros compañeros sí acabaron siendo pareja fuera de cámara. Blake Lively y Penn Badgley salieron juntos entre 2007 y 2010, mientras que Leighton Meester y Sebastian Stan tuvieron una relación entre 2008 y 2010.

No es la primera vez que Crawford habla sobre este tema. También en el podcast Call Her Daddy el actor ya comentó que los romances entre compañeros eran prácticamente inevitables teniendo en cuenta que todos estaban en la veintena y pasaban muchísimas horas juntos.

"La gente probablemente piensa que todo tiene que ver con las escenas sexys y demás, pero esa era la peor parte, con 60 personas mirando", ha explicado. "Lo importante era todo el tiempo muerto. Estás haciendo una serie, pasas entre 12 y 14 horas al día en el set y normalmente hay gente bastante interesante de todo tipo".