Demi Moore, duramente criticada por su polémica opinión sobre la IA en Cannes: "Viene del alma"

Demi Moore ha sido una de las protagonistas de la primera jornada de la 79 edición del Festival de Cannes donde forma parte del jurado.

Durante la rueda de prensa inaugural del certamen, la actriz se ha pronunciado sobre la implementación de la Inteligencia Artificial en el entretenimiento con una postura que ha levantado muchas críticas entre los defensores del arte tradicional.

Demi Moore durante el Festival de Cannes 2026 | Reuters

Al preguntarle sobre si se está haciendo lo suficiente para proteger la esencia humana frente a la tecnología, Moore fue tajante: "La IA ya está aquí, y combatirla es, en cierto modo, librar una batalla que vamos a perder".

La protagonista de la próxima película I Love Boosters añadió que, bajo su perspectiva, "encontrar maneras de trabajar con ella es un camino más valioso".

A pesar de reconocer que probablemente no se está haciendo lo suficiente para proteger a los artistas, Moore intentó lanzar un mensaje de tranquilidad basado en la espiritualidad del creador: "No hay nada que temer, porque lo que nunca podrá reemplazar es la esencia del verdadero arte, que no es lo físico. Viene del alma".

Sin embargo, estas palabras no han convencido a los usuarios en redes sociales, quienes la han criticado duramente calificando sus argumentos de "tontos". "Parece una inversora, no una artista. Está completamente desconectada de la tecnología y el arte. Las estrellas de cine de los 90 lo tuvieron fácil, se hicieron ricas y dejaron de preocuparse por la sostenibilidad del negocio que ayudaron a arruinar", comentó el mismo usuario.

Esta visión choca frontalmente con la de otros miembros del jurado, como el guionista Paul Laverty, quien alertó sobre la propiedad democrática de estos programas durante la rueda de prensa inaugural del festival: "No debemos dejar que estos multimillonarios tecnológicos dicten cómo vivimos nuestras vidas".

Alfombra roja del Festival de Cannes 2026 | Reuters

La industria de Hollywood aún debate la neutralidad política de sus creadores e intérpretes. En ocasiones, preocupa que el discurso público reste protagonismo al valor artístico de las películas.

Según The Hollywood Reporter, a Moore le preguntaron sobre esto durante el propio festival. En respuesta, dijo: "Creo que parte del arte se trata de expresión, así que si empezamos a autocensurarnos, cerramos la esencia misma de nuestra creatividad, que es, creo, donde podemos descubrir la verdad y las respuestas".

Ahora, mientras espera el estreno de su comedia de aventuras I Love Boosters el próximo 22 de mayo, la actriz se enfrenta a una nueva realidad donde su defensa de la IA podría marcar un antes y un después en su relación con el público más joven y fiel a sus trabajos.