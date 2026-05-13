Tensión es poco: Evan Peters y Emma Roberts coinciden y se ven obligados a posar juntos años después de su ruptura

Se acaba de celebrar la presentación de Disney Upfront 2026 donde los rostros más importantes de lo nuevo de la plataforma han acudido a un multitudinario evento.

Una de las series que se presentaba era la temporada 13 de American Horror Story, donde Ryan Murphy retoma una de las entregas más icónica, la 3 con sus ya míticas brujas.

Entre el reparto que ya ha trabajado con el director está: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Gabourey Sidibe, Billie Lourd y Emma Roberts.

Aunque, en el evento se ha anunciado que su nuevo actor fetiche, Paul Anthony Kelly, al que hemos conocido como John F. Kennedy en Love Story, estará en AHS 13.

Pero, más allá de los anuncios oficiales, hubo un reencuentro que no ha pasado desapercibido para nadie. Y es que han coincidió Emma Roberts y Evan Peters, quienes fueron pareja en el pasado.

Ya se sabía que estarían los dos en la misma temporada, pero no se esperaba que coincidieran en un evento público y, además, posando juntos al lado.

Y es que, cuando han subido los actores al escenario Evan estaba al lado de Emma y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Se nota que ambos están incómodos ante la situación y se aprecia que miran para el lado contrario evitando cruzar miradas.

Su historia de amor nació al coincidir en 2012 donde el rodaje de la película Adult World. Después empezaron una relación que fue de las más populares de la década, aunque tuvieron muchas idas y venidas.

Luego coincidieron en la temporada 3 de AHS y en otras entregas de la saga. Durante estos años hubo algunos altercados y varias rupturas. Aunque se prometieron en el 2014. Pero finalmente, decidieron separarse para siempre en 2019.

Tras ello, los dos han intentado rehacer sus vidas. Al actor se le ha vinculado con varias mujeres pero no ha confirmado que esté con nadie actualmente. Mientras que Emma mantuvo una relación con Garrett Hedlund, con el que tuvo un hijo y, ahora, está con el actor y montañista Cody John.