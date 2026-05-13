Richard Gere, en sus fotos más caseras y familiares junto a sus hijos pequeños reveladas por su mujer Alejandra Gere

A sus 76 años, Richard Gere sigue disfrutando de su nueva vida en España, donde ya está muy comprometido incluso en activismo. Y mientras el actor disfruta de esta etapa más tranquila junto a su familia, su mujer, Alejandra Gere, ha querido celebrar el Día de la Madre (internacional) de una forma muy especial: rodeada de los suyos y compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales.

La publicista y activista, de 43 años, ha publicado varias fotos poco habituales junto a los hijos que comparte con la estrella de Hollywood. La pareja tiene dos niños, Alexander, de 7 años, y James, de 6, mientras que Gere también es padre de Homer, de 26 años, y padrastro de Albert, el hijo de Alejandra, de 13.

Si deslizas en la galería, aparece el actor junto a Alexander, James y Albert haciendo corazones con las manos mientras posan sonrientes para la cámara. Otra también muestra a Albert jugando con sus hermanos pequeños bajo la mirada de Gere, además de varios momentos familiares con los niños recogiendo flores.

En el post, Alejandra ha escrito una carta abierta dedicada a todas las madres, en la que reflexiona sobre la maternidad y el papel de las mujeres dentro de la familia y la sociedad.

"Feliz Día de la Madre a todas las madres, mujeres, abuelas, hermanas, hijas y amigas que sostienen el mundo de formas que muchas veces pasan desapercibidas.

La maternidad es el trabajo más duro que he hecho jamás, pero también el más sagrado. Nos pide ser fuertes cuando estamos cansadas, dulces cuando el mundo se vuelve duro, pacientes cuando nos sentimos desbordadas y cariñosas incluso en esos momentos en los que todavía seguimos enseñándonos a nosotras mismas.

Creo que las mujeres llevan generaciones enteras dentro de ellas. Criamos a nuestros hijos, pero también ayudamos a formar a los hombres y mujeres del futuro. Enseñamos amor, respeto, compasión, valentía y ternura, no solo con palabras, sino también con la manera en la que vivimos.

Hoy quiero rendir homenaje a cada madre que lo da todo, muchas veces en silencio. A cada mujer que ha seguido adelante. A cada madre que ha sacrificado, sanado, protegido, llorado, reído y amado con todo su corazón.

Ojalá reconozcamos más el poder de las madres. Ojalá nos apoyemos más unas a otras. Ojalá enseñemos a nuestros hijos a respetar a las mujeres y a nuestras hijas a no olvidar nunca su propia fuerza.

A todas las mujeres poderosas y a todas las madres que están creando un mundo mejor: os veo, os honro y os celebro.

Feliz Día de la Madre 2026. A todos los que recorréis este camino conmigo, gracias", termina su carta.