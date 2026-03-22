El vídeo de Nicholas Brendon culpando a Sarah Michelle Gellar de "arruinar" Buffy pocos días antes de su muerte

Nicholas Brendon, actor que dio vida a Xander en Buffy, cazavampiros, ha fallecido a los 54 años mientras dormía, según comunicó su familia, añadiendo que ya eran conocidos sus problemas de salud tras haber sufrido un infarto hace pocos años.

Los últimos años del intérprete estuvieron marcados por ingresos en rehabilitación debido a sus adicciones y arrestos por agresiones a sus exparejas. No obstante, sus coprotagonistas de la serie creada por Joss Whedon no han dudado en recordarle con cariño.

Nicholas Brendon en 2017 | Getty Images

Alysson Hannigan, Charisma Carpenter, David Boreanaz, Emma Caulfield o Sarah Michelle Gellar han publicado mensajes en sus redes sociales.

Sin embargo, Buffy estaba ya de actualidad debido a la cancelación de su reboot hace pocos días. Un hecho del que habló Brendon pocos días antes de su muerte, arremetiendo contra Gellar y acusándola de estropear la serie original.

Según ha recogido Page Six, Brendon contestó mediante un vídeo en directo en su perfil de Facebook varias preguntas de fans, en el que se le vio en un estado de salud delicado.

Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter, Nicholas Brendon en Buffy, cazavampiros | Cordon Press

En él, Nicholas criticó a su excompañera de reparto: "Creo que la serie no debería haber terminado de la forma en que lo hizo. Sarah trabajó muy duro, pero de alguna manera arruinó la serie. Les dijo a todos que se iba demasiado tarde, así que Joss Whedon no estaba preparado para eso. Hay un arco argumental en cada temporada, no fue justo para el equipo, el elenco ni la serie".

Brendon fue Xander Harris en Buffy, cazavampiros durante siete temporadad de 1997 a 2003, mientras que Sarah Michelle Gellar interpretó a la protagonista Buffy Summers. Además, la serie tuvo el spin-off de Angel, que duró cuatro temporadas.