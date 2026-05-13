La obsesión de la actriz de Euphoria, Chloe Cherry, por el relleno de labios y el bótox: "Se me ha atrofiado el músculo"

Chloe Cherry se ha convertido en una de las figuras más magnéticas de Euphoria, pero su camino hasta el estrellato no ha sido convencional.

Antes de dar el salto a la televisión convencional, la joven ya era un rostro conocidoen la industria del cine para adultos, llegando incluso a protagonizar en una parodia porno de la propia serie que terminaría dándole la fama mundial.

Ahora, en una charla para la sección Beauty Secrets de Vogue, la actriz ha compartido con naturalidad su obsesión por los retoques estéticos: "Obviamente, me pongo relleno de labios", ha admitido con total transparencia.

Su relación con las infiltraciones es tan longeva que asegura haber perdido el miedo (y el dolor) al proceso: "Me he puesto tanto relleno de labios a lo largo de mi vida que ya ni siquiera necesito usar la crema anestésica porque estoy muy acostumbrada a la sensación".

Sin embargo, no todo es satisfacción en su paso por el quirófano y las clínicas estéticas. Chloe confesó que empezó con estos procedimientos por inseguridad: "Decidí ponerme bótox y rellenos porque no me gustaba el aspecto de mi cara. Al final, terminé teniendo que seguir haciéndolo y manteniéndolo".

De hecho, señaló las secuelas que el uso excesivo del bótox ha dejado en su rostro: "Me lo he puesto en la frente tantas veces que, en serio, creo que el músculo se me ha atrofiado". Entre risas, mostró su limitada movilidad facial afirmando: "Así de mucho puedo levantar las cejas. Nunca tendré arrugas en la frente".

Chloe Cherry como Faye en 'Euphoria' | HBO Max

Esta obsesión por la imagen es algo que Chloe ha arrastrado de su etapa anterior. Una época bastante oscura que denunció anteriormente, ya que la presión estética de trabajar como actriz porno le provocó un serio trastorno alimenticio.

Pese a todo, en la actualidad presume de rasgos exagerados, incluyendo unas pestañas que crecieron tanto gracias a un sérum que, durante el rodaje de Euphoria, su maquillador "tuvo que recortarlas porque eran demasiado largas" al superar la medida de las pestañas postizas.