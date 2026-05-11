Alyssa Milano habla 10 años después del Me Too que ayudó a impulsar: "Vivimos un ajuste de cuentas importante"

Casi una década después de que el movimiento Me Too sacudiera Hollywood, Alyssa Milano ha vuelto a reflexionar sobre el impacto que tuvo aquel momento y sobre cómo ha cambiado la industria cinematográfica desde entonces.

La actriz, que se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento tras publicar el famoso tuit que viralizó el concepto "#MeToo", asegura que hoy se siente mucho más segura trabajando en un set.

A sus 53 años, la actriz sigue muy vinculada a la causa y ahora ha recibido el premio Voice for Justice Award 2026, concedido por la organización Survivor Justice Center durante la gala Bridge to Justice. Allí habló sobre cómo percibe el Hollywood actual y las medidas que, según ella, han marcado una diferencia real.

"Sienta bien", comentaba sobre el reconocimiento. "Pero para mí también es otra oportunidad de dar visibilidad a los supervivientes y, sobre todo, de reconocer a la gente que hace este trabajo cada día".

La mítica actriz de Embrujadas explicó que en los últimos años se han implementado numerosos cambios dentro de los rodajes, no solo ligados directamente al Me Too, sino también en la concienciación sobre el acoso sexual.

"Ha habido muchísimos cambios, también con las formaciones de sensibilización, que están muy centradas en el acoso sexual dentro de los sets", señalaba al Daily Mail.

Entre las medidas que destacó se encuentran la presencia habitual de coordinadores de intimidad durante las escenas íntimas, una figura que se ha vuelto cada vez más común en la industria audiovisual.

"Ahora tenemos coordinadores de intimidad y creo que existe una conciencia mucho más clara sobre lo que está bien y lo que está mal. Y eso me encanta", afirma.

Milano también mencionó otra herramienta que, según ella, ha supuesto un paso importante: la creación de líneas telefónicas anónimas para denunciar comportamientos inapropiados.

"Así puedes denunciar ciertas cosas de forma anónima, y creo que eso supone un cambio enorme", destacaba.

Aun así, la actriz considera que todavía queda mucho trabajo por hacer. "Por supuesto, queda muchísimo que mejorar, pero sí creo que estamos viviendo un ajuste de cuentas importante y que la gente ya no puede salirse con la suya como antes".