La tragedia completa de las hermanas Bessette: Carolyn y Lauren murieron con John F. Kennedy Jr pero sobrevive su gemela

La tragedia que rodea a Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. ha sido contada innumerables veces, pero hay una figura que durante años quedó en un segundo plano: la de Lauren Bessette, la hermana mayor de Carolyn, que también perdió la vida en el mismo accidente aéreo de 1999.

La reciente serie que está dando mucho que hablar: Love Story, revive su historia y ha vuelto a poner el foco en ese detalle devastador: en aquel vuelo no viajaban dos personas, sino tres. Lauren, de 34 años, se subió a la avioneta Piper Saratoga pilotada por Kennedy Jr. con un plan sencillo: pasar el fin de semana en Martha’s Vineyard antes de asistir a un evento familiar. Nunca llegaron a su destino.

John F. Kennedy Jr. con su mujer Carolyn Bessette y su hermana Caroline Kennedy en 1998 | Gtres

Según la investigación oficial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el accidente se produjo por desorientación espacial del piloto durante un vuelo nocturno sobre el agua. La oscuridad y la neblina jugaron un papel clave. Días después, los cuerpos de los tres fueron recuperados del Atlántico, aún sujetos a sus asientos.

Pero para entender el impacto real de esta tragedia hay que mirar más allá del accidente y centrarse en el vínculo entre las hermanas Bessette.

Lauren no era simplemente "la hermana de". Era una mujer con una carrera brillante en el mundo financiero, ejecutiva en Morgan Stanley, con experiencia internacional en Hong Kong y un futuro prometedor. Quienes trabajaron con ella la describían como inteligente, segura de sí misma y sorprendentemente humilde. Podía presentar una propuesta en mandarín y, al mismo tiempo, pasar desapercibida fuera del foco mediático.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette | Gtres

A nivel personal, su papel en la vida de Carolyn fue fundamental. En medio del asedio constante de los paparazzi y las tensiones dentro del matrimonio con Kennedy Jr., Lauren se convirtió en su refugio. Su apartamento en Tribeca era uno de los pocos espacios donde Carolyn podía sentirse a salvo del escrutinio público.

Esa relación entre hermanas (muy unidas desde la infancia) es uno de los aspectos que la serie ha querido rescatar. Porque, aunque el mundo veía a Carolyn como un icono de estilo y figura pública, para Lauren seguía siendo simplemente su hermana pequeña.

Sin embargo, la historia de las Bessette no se limita a ellas dos.

Lauren tenía una hermana gemela, Lisa Bessette, que ese día no estaba en el avión. Lisa se convirtió, de la noche a la mañana, en la única superviviente de las tres hermanas.

A diferencia de Carolyn (que vivía bajo el foco mediático) y de Lauren (cuyo nombre quedó inevitablemente ligado a la tragedia), Lisa siempre fue descrita como más reservada, sensible y con inclinaciones artísticas. Estudió arte y, según diversas fuentes, siempre evitó la exposición pública.

Tras el accidente, su perfil se volvió aún más hermético. Lisa optó por desaparecer prácticamente del radar mediático, manteniendo una vida completamente privada y alejada de la atención que rodeó durante años a la familia Kennedy y al legado de su hermana.

Ese contraste entre las tres hermanas es, quizá, uno de los elementos más impactantes de esta historia: Carolyn, convertida en mito; Lauren, recordada como una víctima colateral de la tragedia; y Lisa, la única que quedó, eligiendo el silencio.

Porque si algo deja claro esta historia es que el accidente de 1999 no solo puso fin a uno de los romances más icónicos de Estados Unidos, sino que rompió para siempre a toda una familia: dos hermanas que se fueron juntas… y una tercera que, desde entonces, ha vivido lejos del foco, marcada por una tragedia imposible de olvidar.