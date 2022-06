La indescriptible escena sexual en la temporada 3 de 'The Boys' que no sabías que se inspira en Marvel

La temporada 3 de 'The Boys' ya ha desembarcado en Prime Video, donde están disponibles sus tres primeros episodios, una pequeña muestra de lo que será esta nueva entrega y que ya está dando bastante de que hablar entre sus fans. Sin ir más lejos, una escena está corriendo como la pólvora. Pero, si aún no la has empezado, ten precaución porque a continuación habrá SPOILERS.

El primer episodio de la nueva temporada comienza con el estreno de la película sobre Los Siete, y con Carnicero intentando dar caza a un nuevo superhéroe llamado Termita, que versiona sin duda a Ant-Man, solo que en un contexto bien distinto. Este superhéroe, que tiene la capacidad de hacerse diminuto, se encuentra en una fiesta mientras Frenchie intenta dar con él.

Pero Termita se encuentra en una situación bastante íntima. Y es que durante la fiesta se va con un hombre a una habitación. Allí utiliza sus poderes para intentar dar placer a su compañero sexual, introduciéndose en su pene para excitarle desde dentro. Pero las cosas no salen del todo bien cuando Termita, al no poder evitar estornudar tras haber esnifado cocaína, vuelve a su tamaño normal destrozando el cuerpo en el que había entrado.

Esta explícita y sangrienta escena oculta una referencia que la hace aún más llamativa. No es ningún secreto que 'The Boys' se inspira en los míticos grupos de superhéroes de DC ('La Liga de la Justicia') o Marvel ('Los Vengadores'), y prueba de ello es este nuevo personaje, que supone una clara referencia a Ant-Man.

Termita en la temporada 3 de 'The Boys' | Prime Video

Pero además, según ha desvelado Eric Kripke, showrunner de 'The Boys', la escena guarda una historia muy concreta. En una entrevista a Digital Spy, Kripke ha comentado cómo la violenta idea surgió de un meme que se popularizó con el estreno de 'Avengers: Endgame'. Se trata de una teoría viral según la cual Ant-Man podría haber acabado con Thanos mucho antes, como recuerda Kripke.

"En ese momento estaba ese meme rondando por ahí: '¿por qué Ant-Man no se metió por el culo de Thanos para hacerlo estallar?' Habría sido una película corta. Por lo que nuestro primer pensamiento fue el de enviar a nuestro personaje al trasero de un hombre para hacerlo volar por los aires. Así podríamos darle a la audiencia lo que quería de Ant-Man pero no pudo conseguir de Marvel". La cuenta de 'The Boys' en Twitter ha respondido a los fans que observan esta referencia: "'The Boys' ha probado cómo lo único que necesitaban Los Vengadores para acabar con Thanos era un Ant-Man bien situado".

Eric Kripke también ha comentado la similitud entre esta escena y otra que pudimos ver en la primera temporada, en la que Translúcido, enjaulado por Carnicero y Hughie, explotaba por un detonante introducido dentro de su cuerpo: "Curiosamente, alguien comentó '¿No había ya una explosión de un culo en la temporada 1 con Translúcido?".

"Es maravilloso trabajar en una serie donde la explosión de un culo aparece como idea y te das cuenta de que ya lo has hecho. Y este era solo uno de los muchos orificios que tiene un hombre, así que esta escena sigue una evolución lógica", comenta.

