"La gente la odia": Arremeten contra Angelina Jolie y la culpan de la humillación de sus hijos a Brad Pitt

La brecha familiar entre Brad Pitt y sus hijos ya parece del todo irreversible. Y es que, según han desvelado documentos judiciales, Maddox y Zahara han presentado las solicitudes formales ante los tribunales de Los Ángeles para eliminar por completo el apellido Pitt de sus nombres legales, fijándose sus audiencias definitivas para el próximo mes de septiembre.

Angelina Jolie con sus hijos Zahara y Maddox | Gtres

Ambos jóvenes ya han cumplido con el requisito obligatorio de publicar el anuncio del cambio en el diario oficial Los Angeles Daily Journal.

Con este paso definitivo, siguen el camino de Shiloh, quien ya oficializó el cambio a Shiloh Nouvel Jolie al cumplir los 18 años, y de Vivienne, que ya prescinde del apellido paterno en sus proyectos profesionales.

Este nuevo revés judicial para el actor coincide en el tiempo con una campaña de desprestigio dirigida contra la ganadora del Oscar en la prensa.

Angelina Jolie en la Shanghai Fashion Week 2026 | Getty

Una columna publicada por el Daily Mail ha citado de forma anónima a un supuesto alto cargo de la industria del cine asegurando tajantemente que "la gente la odia" en Hollywood, intentando vincular la decisión de los jóvenes con una supuesta estrategia de humillación pública orquestada por la actriz.

Sin embargo, el entorno de los jóvenes recalca que la iniciativa legal responde estrictamente a motivos personales de los hijos de la expareja, quienes arrastran una fría relación con su padre desde el tenso incidente familiar en un avión privado que provocó el divorcio definitivo de los actores en 2016.