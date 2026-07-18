Reemplazan al actor de Kratos en la serie de God of War tras una grave lesión en el rodaje

Malas noticias para los fans de God of War y las series. El actor Ryan Hurst, conocido por su papel en Sons of Anarchy o The Walking Dead, entre otros títulos, ha tenido que abandonar su papel de Kratos en la adaptación que estaba desarrollando Prime Video sobre la exitosa saga de videojuegos.

Deadline ha anunciado que la producción ha tomado esta decisión después de que el intérprete se rompiera el bíceps tras el rodaje de 4 episodios y haya tenido que ser operado. Además, el rodaje está detenido y permanece en pausa.

Sin duda, una noticia muy dura para Hurst, ya que además tuvo que experimentar una transformación física notable para el papel ganando casi 20 kilos de músculo.

El tiempo de recuperación estimado del actor se prolongará hasta los 6 meses, aunque probablemente no habría sido seguro para Hurst retomar el rodaje hasta 2027. Por ello, debido a los plazos del rodaje en una producción de este calibre, decidieron tomar esta difícil decisión. Se prevé que la grabación se retome a mediados de octubre.

Ahora, el papel del Dios de la Guerra está vacante después de las polémicas que rodearon la elección de Hurst y su aspecto mostrado en, hasta ahora, la única imagen que hay. En marzo, el propio creador de la franquicia de videojuegos, David Jaffe, criticó duramente la imagen, considerando que no era la forma correcta de ser presentado.

En la serie también participan Callum Vinson como Atreus, Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri o Danny Woodburn como Brok.