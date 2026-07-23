¿A quién dedica Christopher Nolan La Odisea en los créditos finales?

Christopher Nolan ha querido rendir un emotivo homenaje en el final de La Odisea. Quienes acudan a las salas de cine encontrarán en los créditos finales un rótulo dedicado a David Keighley, pionero del formato IMAX y colaborador clave del cineasta durante más de dos décadas, fallecido en 2025 a los 77 años a causa de un cáncer.

Keighley fue el primer Director de Calidad de la compañía y la persona que garantizó durante 50 años que ninguna copia saliera a la luz sin su aprobación personal.

Su alianza con el cineasta comenzó en 2008, cuando Nolan tuvo que convencerle para dar el salto de los documentales al cine de Hollywood rodando la mítica escena del atraco del Joker en El Caballero Oscuro.

David Keighley y Christopher Nolan | Cordon Press

Desde entonces, trabajaron juntos en títulos como Dunkirk u Oppenheimer, culminando en esta última película, la primera de la historia grabada íntegramente en IMAX.

Una vinculación tan estrecha que el propio Nolan bautizó la cámara principal con el apellido del experto y recordó con emoción su labor en el estreno de Londres: "David falleció tristemente justo después de que termináramos el rodaje crucial de esta película y después de que finalizáramos su importantísimo trabajo de imprimir todo el material y aprobar todas las fotografías. Así que me alegra enormemente que haya podido terminarlo".

Para Keighley, hacer una película de esta magnitud en este formato era el gran "sueño de su vida". Tras ser diagnosticado a principios de año, volcó todas sus fuerzas en finalizar el proyecto, revisando fotograma a fotograma en una sala de proyección de Hollywood cada mañana.

Un esfuerzo que su propio hijo ha querido poner en valor en redes sociales para dar a conocer la historia del hombre que revolucionó la forma de ver cine en pantalla grande.