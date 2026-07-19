CERSEI LANNISTER EN LA SERIE
Lena Headey, impactada por "la rabia" de los fans de Juego de Tronos al descubrir que no se desnudaba en un episodio
Lena Headey ha recordado cuando numerosos seguidores tóxicos de Juego de Tronos la criticaron por usar una doble de cuerpo para una escena de desnudo de la temporada 5.
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Juego de Tronos fue durante muchos años una de las series más crudas de la televisión. Más allá de sus batallas épicas, en sus capítulos era habitual ver escenas tan duras como la que protagonizó Lena Headey en la temporada 5, cuando su personaje, Cersei Lannister, fue expuesta desnuda en el paseo de la vergüenza por las calles de Desembarco del Rey.
Sin embargo, esa mítica escena fue rodada por una doble de cuerpo y efectos especiales en los planos en las que se le veía sin ropa. Un hecho normal en muchas producciones, pero que cuando se enteraron los fans, muchos descargaron su odio contra la actriz.
"Me impactó muchísimo la rabia, la idea de que hubiera engañado al público. Pero para entonces todo el mundo conocía al reparto; era una locura ir a cualquier parte, y yo estaba con 3.000 extras. Actuar es una maravilla, pero exige mucho de uno mismo. No habría podido con la parte emocional del trabajo; habría estado a la defensiva", ha explicado en una entrevista a The Telegraph.
Headey declaró a Entertainment Weekly en aquel momento que "algunas personas pensaron que era menos actriz porque no me desnudé. Fue bastante impactante. He hecho desnudos. No me opongo a ello. Pero sé que soy una actriz muy emocional y eso me impulsa mucho. Para hacer mi trabajo, me permito ser muy vulnerable. No conozco otra forma de hacerlo. Las cosas me afectan mucho. Y la idea de estar desnuda durante tres días e intentar contenerla como lo haría ella, creo que me habría enfadado mucho. No quería enfadarme. No creo que Cersei se enfadara. Hice lo que pensé que ella haría, emocionalmente".
Headey no es la única actriz de la serie que tuvo problemas con los desnudos de sus personajes. Recientemente, Emilia Clarke reconoció haber llorado tras rodar algunas.
"Para entonces ya había pasado por muchas dificultades", ha dicho Headey al respecto. "Sabía defenderme. No digo que esas actrices no pudieran, pero eran mucho más jóvenes y vulnerables, y tenían mucha menos experiencia actuando frente al público y a las cámaras. En cambio, yo tenía una edad en la que simplemente hacía el tonto y calmaba cualquier situación incómoda con estupideces".
Además, en esa misma entrevista ha arremetido contra Hollywood por "la extraña protección que ofrece a los hombres depredadores en esta industria debido al poder desproporcionado que ejercen, en contraste con la necesidad de las actrices vulnerables de trabajar para ganarse la vida y conseguir el trabajo. Me enfurece".
"Un trabajo puede arruinarse por completo por culpa de una sola persona que, por alguna razón, queda impune. Fue solo cuando estalló el movimiento #MeToo que nos dimos cuenta de que esto está por todas partes. Creo que la mayoría de las jóvenes con las que hablo ahora en esta industria son muy astutas. La actitud actual es: 'No voy a hacer eso'", explicó Headey, que acusó a Harvey Weinstein de acoso sexual en 2017, alegando que le hizo comentarios insinuantes en el Festival de Cine de Venecia durante la promoción de Los hermanos Grimm.
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