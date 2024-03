Tasio le ha confesado a Carmen que la chica con la que ha estado es Claudia: "¡Eres un mentiroso y la otra una traidora!"

Tasio lleva unos días detrás de Carmen, desde que vio que había salido como elegida de la imagen del nuevo perfumen, el joven rompió con Claudia y volvió a intentar reconquistar a su exnovia.

Lo que pasa es que, Carmen no sabe que con quien Tasio ha estado desde que lo dejaron, es su amiga Claudia... ¡Los dos se lo han escondido!

Ahora que Tasio le ha roto el corazón a la de Badajoz, quiere empezar en serio con Carmen y decide confesárselo todo: ha estado saliendo con su mejor amiga a escondidas. ¡Carmen no se lo puede creer!

Al oír que su amiga y su ex la han traicionado, la joven se ha salido de sus casillas: "Tú no tienes límites, has jugado conmigo", le ha dicho con rabia.

¿Qué va a hacer ahora Carmen? ¿Cómo afrontará su situación con Claudia? ¿Y qué hará con Tasio?