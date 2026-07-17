Revelada la causa de la muerte del actor Josh Grisetti tras suicidarse a los 44 años

La oficina del forense del Condado de Orange ha revelado que el actor Josh Grisetti, conocido por sus papeles en Broadway y en la serie La maravillosa Sra. Maisel, falleció a causa de una herida de bala tras suicidarse el pasado viernes 10 de julio.

Su gran amigo y compañero de profesión, Rob McClure, fue el encargado de confirmar la trágica noticia a través de un comunicado en sus redes sociales: "Con el corazón destrozado, les comunico que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. No estoy preparado ni para intentar comprenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan asimilar esta realidad".

El actor concluía su despedida asegurando que "las comunidades de todo el mundo nunca volverán a ser las mismas sin él. Te queremos, Josh. Es una pérdida irreparable".

Tan solo dos días antes de su fallecimiento, Grisetti tomó la dolorosa decisión de abandonar la producción de Legalmente Rubia: El Musical alegando "motivos personales".

En su última publicación en redes, el artista confesó que se retiraba de sus funciones como director y que le dolía el corazón por tener que tomar esa difícil decisión.

El intérprete, que consolidó su carrera con éxitos teatrales como It Shoulda Been You y Something Rotten! antes de dar vida a Ralph Emerson en la última temporada de la aclamada ficción de Prime Video, deja viuda a su esposa Mackenzie Grisetti, con quien contrajo matrimonio en 2020.