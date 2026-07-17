Rosie O'Donnell revela los problemas con las drogas y el alcohol de Michelle Trachtenberg antes de morir: " Era inaccesible"

La repentina muerte de Michelle Trachtenberg en febrero de 2025 a los 39 años dejó desolado a Hollywood, pero ha sido ahora cuando han salido a la luz los detalles más duros sobre su fallecimiento.

Su compañera de reparto en Harriet la espía, Rosie O'Donnell, ha revelado en una entrevista a Variety que la actriz arrastraba graves problemas de adicción.

Rosie O'Donnell | Getty

"En los últimos años, cuando no se encontraba en muy buen estado, me llamaba y hablábamos", ha confesado la actriz, quien intentó sin éxito mediar en la situación hablando con su entorno: "También llamé a su madre para averiguar qué estaba pasando, y su madre me contó lo que ocurría y cuánto tiempo llevaba sucediendo".

O'Donnell ha relatado con enorme tristeza cómo el comportamiento errático de Trachtenberg, que finalmente falleció por complicaciones de la diabetes tras recibir un trasplante de hígado, hacía imposible ayudarla.

Michelle Trachtenberg | Cordon Press

"Íbamos a vernos tres o cuatro veces, pero ella nunca aparecía; a veces en restaurantes, otras veces en mi casa, donde alguien había preparado toda la comida. Yo la llamaba y le decía: 'Cariño, ¿vienes para allá?', y ella me respondía: '¿Era hoy?'. No estaba en buen estado de salud".

Pese a que en sus últimos meses de vida la actriz de Gossip Girl era ya "inaccesible", la humorista admite que nunca imaginó este trágico final: "Cuando la mayoría de las personas sufren de adicción, sus seres queridos piensan que sobrevivirán, pero uno puede morir a causa de su adicción a las drogas o al alcohol, y sucede con demasiada frecuencia como para que deba tomarse en serio".