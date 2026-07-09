6 años de la muerte de Naya Rivera: Así es ahora su hijo de 10 años y cómo mantiene vivo su recuerdo

Seis años después de la trágica noticia de la muerte de Naya Rivera, su ex pareja Ryan Dorsey ha compartido cómo mantiene vivo el recuerdo de la actriz junto a su hijo Josey, de 10 años.

El actor de Yellowstone ha concedido una emotiva entrevista a Page Six en la que asegura que la estrella de Glee está "sonriendo desde el cielo" al ver crecer al pequeño, quien ha encontrado en la música su mayor conexión con ella a través de las clases de piano: "Le dije: 'Tu mamá siempre está escuchando… Ahora no lo entiendes, pero algún día, cuando seas adulto o incluso adolescente, me lo agradecerás. Nunca lo dejarás mientras vivas conmigo'".

A pesar de haber vivido el peor día de su vida con solo 4 años al ver a su madre ahogarse en el lago Piru, Dorsey destaca la inmensa fortaleza del menor, de quien afirma con orgullo que "a pesar de todo lo que ha pasado, es un niño súper feliz, encantador, ocupado e inteligente".

Para proteger su intimidad tras el revuelo mediático, el intérprete tomó la drástica decisión de mudarse de Los Ángeles a su estado natal, Virginia Occidental, donde el pequeño compagina una infancia completamente normal con sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Su padre ha desvelado que Josey ha heredado la pasión por la interpretación y ya ha realizado sus primeras seis audiciones en Hollywood, habiendo recibido recientemente una llamada para un papel importante en una película.

"Estoy emocionado por ver qué termina haciendo con la parte creativa porque, obviamente, ya sabes, lo lleva en la sangre", ha confesado emocionado, feliz de ver que el arte se ha convertido en el mejor refugio para su hijo.