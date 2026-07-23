Tras señalar que había sufrido acoso sexual: Rebel Wilson gana una demanda por difamación presentada por una actriz de su película

El Tribunal Federal de Australia ha desestimado la demanda por difamación presentada por la actriz australiana Charlotte MacInnes contra la actriz y directora australiana Rebel Wilson, al concluir que la denunciante no logró demostrar que las publicaciones realizadas por la estrella de Hollywood causaran un daño grave a su reputación.

La jueza Elizabeth Raper rechazó la acción judicial y ordenó además que MacInnes asuma los costes del proceso, según la sentencia dictada por el Tribunal Federal.

Durante 2024, Wilson publicó una serie de mensajes en redes sociales en los que señalaba que Maclnnes había sido víctima de un supuesto episodio de acoso sexual relacionado con la productora Amanda Ghost durante el rodaje de la película The Deb, debut de Wilson como directora.

MacInnes, de 28 años y protagonista del filme, negó haber presentado en ningún momento una denuncia por acoso sexual contra Ghost y sostuvo que las afirmaciones de Wilson eran falsas y que habían dañado gravemente su reputación, por lo que reclamaba una indemnización por daños.

La actriz Charlotte MacInnes en el juicio por difamación a Rebel Wilson | Reuters

Durante el juicio, celebrado entre abril y mayo en Sídney, Wilson defendió que sus publicaciones eran veraces y aseguró que MacInnes le había manifestado sentirse incómoda tras un episodio ocurrido en 2023, cuando actriz y productora regresaron a la vivienda de Ghost después de que esta última sufriera una reacción cutánea al agua fría tras bañarse en la playa de Bondi.

Ambas intentaron entrar en calor en un baño caliente y, según lo expuesto en el tribunal, MacInnes le habría trasmitido posteriormente a Wilson que esa situación le generó incomodidad, pero la actriz afirmó poco después que únicamente la describió como "extraña" o "inusual", sin connotaciones de acoso.

En su resolución, la jueza concluyó que MacInnes sí modificó su relato sobre ese episodio, pero estimó que afirmar que una persona cambió su versión de los hechos, por sí solo y atendiendo a los estándares de la comunidad, no constituye necesariamente una imputación difamatoria.

Asimismo, el tribunal determinó que una de las publicaciones de Wilson hacía referencia a la demandante, aunque consideró que su contenido no era difamatorio y, en cualquier caso, MacInnes no acreditó que hubiera sufrido un perjuicio grave para su reputación, requisito exigido por la legislación australiana en materia de difamación.

Tras conocerse el fallo, Wilson celebró la decisión en un mensaje difundido en Instagram, en el que agradeció a la jueza y al sistema judicial australiano la resolución del caso y afirmó que espera "seguir adelante" tras la disputa.