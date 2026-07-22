¿Quiere ser madre Dakota Johnson? Su novio desata las críticas al confesar que su sueño es ser "padre soltero"

El cantante Role Model, a quien se reconoció a principios de año como la supuesta nueva pareja de la actriz Dakota johnson, ha provocado un enorme revuelo en las redes sociales tras sus últimas declaraciones.

El joven artista de 29 años, a quien se vincula sentimentalmente con la actriz Dakota Johnson desde finales del año pasado, ha desvelado en el podcast Therapuss su deseo de formar una familia sin una pareja al lado: "Mi sueño siempre ha sido ser padre soltero y tener una hija... criar a una hija yo solo sería muy divertido. Quiero una hija que idealmente sea mía, y luego le agradezco a quien la haya tenido para mí".

Las palabras de la pareja de la protagonista de Cincuenta sombras de Grey no han sentado bien a todo el mundo y han dividido por completo a los usuarios y celebridades, provocando reacciones de rechazo por considerar que dejaría de lado a la actriz en sus planes de futuro.

"Tal vez deberías probarlo primero con otra persona", escribió el presentador de podcasts Ryan Bailey, mientras que la comentarista conservadora Tomi Lahren escribió un simple "¿Eh?".

Sin embargo, otros defendieron al cantante, y el actor Noah Castillero escribió: "Wow, esto es tan dulce. Me recuerda a la película Aftersun". "¿Se dan cuenta de que bromea todo el tiempo, verdad? Y además, la adopción SÍ existe", añadió un fan.

Ante la oleada de comentarios, el músico intentó matizar sus intenciones sobre la crianza en solitario: "Quizás eso sería perjudicial para el niño, pero yo solo quiero criarlo yo solo porque así puedes convertirlo en tu mejor amigo".