Stranger Things 5 llega a su final: "Todo lo que creíamos saber del Upside Down, era falso"

Netflix ha desvelado el tráiler del Volumen 2 de la esperadísima quinta temporada de Stranger Things. La última aventura llega a Netflix en tres fechas distintas: cuatro episodios que se estrenaron el 27 de noviembre, tres episodios el 26 de diciembre y el episodio final, el 1 de enero.

Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, está producida por Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment. Los hermanos Duffer ejercen como productores ejecutivos junto a Shawn Levy (21 Laps Entertainment) y Dan Cohen.

Stranger Things 5 | Netflix

El reparto incluye a Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay).

En este nuevo tráiler, los protagonistas siguen su lucha contra Vecna tal y como la habían dejado. Ahora bien, las incursiones en el Upside Down deparan nuevas sorpresas porque, como el propio Dustin sentencia, "todo lo que creían saber, era falso".

Vecna en Stranger Things 5 | Netflix

Más misterios, más acción, más demogorgons… El cóctel para el final de la serie está listo y el mundo entero se prepara para esta última antesala de lo que llegará el próximo 1 de enero.

Sobre Stranger Things Temporada 5

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.