¿Es Vecna el tío de Eleven? Esta es la teoría que está haciendo saltar todas las alarmas entre los fans de Stranger Things

Stranger Things llegó a Netflix en 2016 y, desde entonces, la serie ha sabido cautivar a millones de fans por todo el mundo. Ahora, casi una década después, la ficción de los hermanos Duffer está a punto de terminar y las teorías más locas no dejan de circular por las redes.

Es evidente que, como bien sucede cuando los aficionados imaginan cómo será el final de cualquier producción, hay algunas hipótesis realmente descabelladas. Sin embargo, también hay hueco para algunas más coherentes y una de ellas es la de que Vecna sería el tío de Eleven.

Pero, ¿cómo tendría sentido este giro de guion aparentemente imposible?

Millie Bobby Brown, Eleven, en el capítulo 5 de 'Stranger Things 4' | Netflix

Para entenderlo, hay que remontarse al capítulo 5 de la temporada 2, momento en el que la protagonista hace una visita a su madre. Ella está completamente ausente, incapaz de interactuar con su hija. Algo fácilmente subsanable gracias a los poderes de la joven.

Eleven se cuela en su mente y puede comprobar cómo fue secuestrada recién nacida por su "papa", el Dr. Brenner. También contempla las torturas a las que fue sometida su madre después de intentar recuperarla, incluyendo los electroshocks que la dejaron en el estado en el que se encuentra.

Esto podría haberse quedado como una mera explicación del pasado de Eleven y de cómo llegó a la clínica en la que fue entrenada. No obstante, la cuarta temporada cambió las cosas.

Stranger Things 2 | Netflix

Y es que en el episodio 7, La masacre en el Laboratorio Hawkins, se hace una de las revelaciones más sorprendentes de la serie. El joven Henry Creel, Uno y Vecna son la misma persona. El villano, de niño, asesinó a toda su familia, después fue encerrado por el Dr. Brenner en el laboratorio y, finalmente, se convirtió en el monstruo que todos conocemos tras su primera batalla contra Eleven.

Así, vemos el pasado del personaje. Ya de niño torturaba a sus padres, haciéndoles creer que la casa estaba embrujada. Y, para evitar que un médico vaya a visitarlos, él asesina sin piedad a su madre y, aparentemente, a su hermana.

En este aparentemente está la clave. Si bien la muerte de la madre es totalmente gráfica, la de la hermana se produce fuera de plano. Aparece simplemente tumbada en el suelo. El padre es arrestado por asesinato, ya que el propio Henry finge haber sido atacado.

Stranger Things 4 | Netflix

Ya se sabe lo que se dice: Si una muerte no aparece en pantalla, es que el personaje (probablemente), no estéá muerto. Si a esto le sumamos la conexión entre el Dr. Brenner con la madre de Eleven, la teoría cobra más sentido todavía. La hermana de Vecna sería la madre de Eleven, quien habría pasado sus poderes a la bebé.

Que la protagonista y el villano estén emparentados, más allá de la sorpresa ante los fans, podría dar mayor carga dramática a la inminente batalla que se aproxima tanto en Hawkins como en el Upside Down.

Sea como sea, el próximo 26 de diciembre es muy probable que salgamos de dudas. Y es que, si bien el final no se producirá hasta el 1 de enero, el Volumen 2 de la temporada promete traer todas las revelaciones que los hermanos Duffer puedan haber estado preparando.