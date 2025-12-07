La respuesta de Joe Jonas a un comentario sobre si los Jonas Brothers están "muy endeudados" tras el anuncio de Camp Rock 3

Camp Rock 3 ya tiene su primer avance en el regreso de los Jonas Brothers al fenómeno de Disney Channel más de 15 años después.

Aún hay dudas del papel que tendrá Demi Lovato, ya que es productora ejecutiva del proyecto, pero más allá de guiños, no está confirmada su participación como actriz en la cinta.

De lo que no hay dudas es que Connect 3 volverá con Joe, Kevin y Nick Jonas llenando de nostalgia a sus fans.

Jonas Brothers y Demi Lovato en Camp Rock | Cordon Press

No obstante, hay quienes han cuestionado que esta secuela tan tardía se deba a fines recaudatorios por algún problema de dinero y así lo ha expuesto un usuario en X: "La pregunta genuina es si los Jonas Brothers están muy endeudados o algo así".

Tras ello, Joe Jonas no ha dudado en responder haciendo referencia a una frase que dicen en el teaser: "Dios no permite que Connect 3 regrese a donde se conectó Connect 3".

Camp Rock 3 retomará la historia cuando el grupo Connect 3 pierde su acto de apertura para una gran gira de reunión y regresa a su querido Camp Rock para descubrir la próxima gran estrella. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistades se ponen a prueba, lo que da lugar a alianzas, revelaciones y romances inesperados.

Junto al trío protagonista, también estarán otros de los actores originales como Maria Canals-Barrera (Connie), Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Hudson Stone (Desi) y Casey Trotter (Cliff).