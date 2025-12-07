Jessica Alba confiesa la "humillante" escena de desnudo que rodó en una de sus películas más famosas: "Pensé que era horrible"

Jessica Alba ha recordado la que para ella ha sido una de las escenas más complicadas de rodar en su carrera.

La actriz estaba adentrándose en Hollywood con cintas como Sin City o Inmersión letal, sin embargo, fue con una película muy distinta con la que lo pasó realmente mal.

Jessica Alba | Gtres

La intérprete estadounidense ha asegurado en una en el Festival de Cine del Mar Rojo, vía Variety, que su escena de desnudo en Los Cuatro Fantásticos fue "humillante".

"Pensé que era horrible. Fue muy humillante en la vida real. Crecí en una familia bastante conservadora y soy una persona bastante modesta. Temí esa escena durante semanas. Tengo bastante trauma de aquellos días", ha señalado.

En aquel momento, Alba tenía 24 años y dio vida en dos entregas a Sue Storm, un personaje que "era una mujer a la que admiraba": "Era muy maternal y muy amable, pero tampoco una persona pusilánime; decía lo que pensaba".

Jessica Alba en Los cuatro fantásticos (2005) | 20th Century Fox

"No importa quién seas, puedes admirarla. A menudo, las mujeres de estas historias necesitan ser salvadas por un hombre o por el villano, el problema de la historia. Esto era antes. Ahora es diferente", ha reflexionado.

De hecho, Alba dijo a People el año pasado que estaría abierta a repetir su papel de Los Cuatro Fantásticos en el futuro.

Eso sí, aseguró que aún no ha visto la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, cuyo papel interpreta Vanessa Kirby.