¿Es Soñadora? El nuevo personaje de 'La Casa del Dragón' que parece tener visiones, un don de los Targaryen

El completo arco de personajes de 'La Casa del Dragón' presenta personalidades bien distintas, tanto dentro como fuera de la Casa Targaryen, y algunos de ellos presentan características únicas.

Si aún no has visto los últimos episodios de 'La Casa del Dragón', no sigas leyendo, ya que este artículo contiene SPOILERS tanto de la serie como del libro 'Canción de Hielo y Fuego'.

Al comienzo de la precuela de 'Juego de Tronos', el Rey Viserys se presenta como un monarca en decadencia, por los problemas de salud que le acechan y los problemas que tiene su reinado por la cuestión dinástica, entre presiones para designar a su heredero en el trono.

Finalmente, elige a Rhaenyra como futura reina, y a ella le encomienda el sueño de Aegon Targaryen, un secreto que ha pasado de rey a rey a través de la línea de sucesión. Y no es para manos, ya que esta profecía anticipa los hechos de 'Juego de Tronos', por los que un "terrible invierno" se ceñirá sobre Poniente, y tendrá que haber un Targaryen en el Trono de Hierro para enfrentarse a él.

El rey Viserys y Rhaenyra Targaryen en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Más tarde, en el episodio 3, Viserys confiesa a su ya esposa Alicent que en su familia "ha habido muchos jinetes, pero muy pocos soñadores". Viserys se pregunta entonces "¿Cuál es el poder del dragón, comparado con el poder de la profecía?". Y es que los Targaryen, además de tener sangre Valyria en sus venas, que les permite una mayor cercanía con los dragones, también pueden, a veces, tener ensoñaciones del futuro, como el sueño de Aemon.

Y parece que Viserys ya ha encontrado en su descendencia a alguien que ha heredado ese poder. Sería, a juzgar por lo visto en el episodio 6, Helaena, la hija que ha tenido con Alicent. Sus comentarios sobre el futuro de su hermano Aemond, asegurando que tendrá un dragón, pero que este antes "tendrá que cerrar un ojo".

Aemond, de 'La Casa del dragón' | HBO Max

Esto parece predecir lo que ocurrirá, de acuerdo con los libros de George R.R. Martin. En 'Canción de Hielo y Fuego', Aemond no solo se hace de un dragón, sino que consigue tener al más anciano de ellos, el dragón Vaghar, que le "cierra los ojos" a Laena ene l mismo capítulo.

Además, en esa escena en concreto, Helaena podría estar, de forma metafórica, haciendo una alegoría del futuro de los Targaryen. Ocurre cuando tiene una conversación con su madre Alicent, mientras juega con unas orugas. "Tiene ojos, pero dudo que pueda ver", dice de uno de los insectos. Podría ser una forma de referirse a que Viserys no es capaz de ver que los hijos de Rhaenyra son bastardos.

Del mismo modo, al contar los anillos de los que se compone la oruga, señala que "el último anillo no tiene patas". Mientras que algunos han visto en esta referencia Bran Stark, el hijo de Eddard, de 'Juego de Tronos', hay quien piensa que podría estar avanzando lo que ocurrirá en la 'Danza de los Dragones', la guerra civil por la sucesión en el trono de los Targaryen, y el último de los reyes de Poniente.

En ella, de acuerdo con lo que narra 'Fuego y Sangre', la novela en la que se basa 'La Casa del Dragón', el príncipe Aegon queda paralítico al luchar contra la princesa Baela por dominar Rocadragón, al caer de su dragón en combate. Con "el último anillo", Helaena podría estar refiriéndose a él como el último rey. Aunque en los libros ella no aparezca descrita como una soñadora, la serie podría tomarse esta licencia, aunque aún habrá que seguir indagando en la ficción sobre la dinastía Targaryen, que el próximo lunes regresa a HBO Max con su episodio 7, y cuyo avance ya puedes ver arriba.

Seguro que te interesa:

Quién es quién en 'La Casa del dragón': Todos los personajes del spin-off de 'Juego de Tronos', explicados