La profecía de 'La Casa del Dragón' que conecta con 'Juego de Tronos' y ¿maquilla su final?

Todo un éxito. La nueva serie de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin, se ha convertido en el estreno más visto de la plataforma en toda su historia. 'La Casa del Dragón' ha dejado buen sabor de boca en su primer episodio y no han tardado en llegar las primeras teorías y conexiones que relacionan a la ficción con su antecesora. ¡La siguiente noticia tiene importantes spoilers!

Durante el cierre del primer episodio, Viserys Targaryen nombra heredera al Trono de Hierro a su hija Rhaenyra, revelando un secreto que ha ido pasando a través de la línea monárquica de su familia: el sueño de Aegon Targaryen.

"Hay algo que debo contarte. Tal vez te cueste entenderlo, pero tienes que escucharlo. Nuestras historias cuentan que Aegon miró a través del Aguasnegras, desde Rocadragón, y vio una tierra rica a su alcance. Pero no fue solo la ambición lo que le llevó a la conquista. Fue un sueño", comienza así Viserys su narración.

'La Casa del Dragón' | HBO Max

"Al igual que Daenys anticipó el final de Valyria, Aegon pudo prever el fin del mundo de los hombres. Comenzará con un terrible invierno, procedente desde el lejano Norte. Aegon vio la oscuridad absoluta cabalgando sobre esos vientos del Norte, y todo lo que mora dentro de ellos destruirá el mundo de los vivos. Cuando el gran invierno llegue, Rhaenyra, todo Poniente deberá enfrentarse a él. Y si el mundo de los hombres quiere sobrevivir, un Targaryen debe ocupar el Trono de Hierro", explica Viserys a Rhaenyra.

¿Qué quiere decir esta profecía?

El sueño de Aegon desmonta así, el seudónimo del susodicho. "El conquistador" habría realizado su expansión por los siete reinos, como la búsqueda de un espacio para asegurar un futuro próspero para su comunidad. En lugar de obedecer a esa imagen de ambición maquiavélica que había recibido el personaje hasta ahora, y cambiando así radicalmente la imagen que se tenía de este rey.

¿Conoceremos el origen de los Caminantes Blancos? | HBO

La ensoñación hace referencia a los eventos vistos en 'Juego de Tronos'. Los caminantes blancos ya se cernían como la gran amenaza en Poniente, incluso 200 años antes de su llegada. Un evento que supuso la unión entre los pueblos de Poniente en una lucha común, con un Targaryen en el Trono de Hierro tras derrotar al Rey de la Noche. En este caso, Daenerys Targaryen, aunque fuera en un periodo corto de tiempo.

Algunos fans han aprovechado esta profecía para señalar la fuerte presencia de los Starks en la batalla, a los que no se menciona en esta premisa. Finalmente es Ayra Stark quién derrota al rey de la noche, con su daga de acero valyrio (objeto que puede verse en este primer episodio). Y quién acaba ocupando al final de la batalla el Trono de Hierro es Bran Stark. De modo que el sueño de Aegon Targaryen no se habría cumplido del todo, o al menos podría contradecirse en ciertos aspectos con lo visto en 'Juego de Tronos'. ¿Significa esto que aún no hemos visto el final de los caminantes blancos?

