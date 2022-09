Después de una Boda Verde que dejó a todo el mundo con la boca abierta, 'La Casa del Dragón' regresa con un capítulo 6 lleno de nuevas sorpresas y cambios tras el significativo salto temporal de 10 años en la trama.

La serie ha vuelto a presionar el botón de 'fastforward' y las historias se han precipitado en el camino hacia la meta, que será la guerra civil entre Targaryens llamada Danza de Dragones en la que realmente se centrará la ficción.

Si no has visto el capítulo 6 y no quieres leer SPOILERS como una casa te aconsejamos que no sigas leyendo.

Por el momento, hemos descubierto a unos personajes muy cambiados (de hecho, con actores nuevos) y con alianzas diferentes. En el caso de Daemon Targaryen descubrimos que se casó con Laena Velaryon y tienen dos hijas, y además está embarazada.

Laena Velaryon en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Pero más adelante el capítulo, al más puro estilo de 'La Casa del Dragón' ya, nos muestra otra escena de parto y las cosas no van muy bien para Laena. El maestre le dice a Daemon que no puede sacar al niño y que no sobrevivirán, y le presenta la misma elección que tuvo Viserys en su día con su mujer Aemma, de abrirla para sacar al niño.

Pero mientras Daemon parece preocupado por su esposa y no llega a pronunciar decisión, es la propia Laena quien lo escucha y sabe que su suerte está echada y se va arrastrando hasta el exterior donde está su dragona, Vhagar.

"¡Vhagar, DRACARYS!", repite una y otra vez pidiendo a la criatura que la mate con su fuego. Aunque al principio la reticencia de Vhagar es palpable, finalmente accede a la petición de su jinete y Laena es calcinada ante los ojos como platos de Daemon.

¿Por qué Laena hace esto? Previamente en el episodio la joven Velaryon había comentado que quería morir como "una jinete de dragón", y parece que prefiere ese honor que el de acabar muriendo desangrada. Así que una vez que sabe que ni su vida ni la de su bebé se pueden salvar, este es el camino que escoge. También así evita a su marido tener que tomar esa imposible decisión.

Las consecuencias de esta muerte para la serie serán muchas y muy jugosas, desde el reencuentro de Daemon con Rhaenyra a quién heredará el dragón de Laena, un tema que también traerá mucha cola.

