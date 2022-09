El episodio 6 de 'La Casa del Dragón' puso sobre la mesa nuevas tramas interesantes a tratar. Un salto temporal que añade el desarrollo de nuevos personajes que hasta ahora habían pasado más desapercibidos, como es el caso de Larys Strong. Alguien que está emergiendo de las sombras y que empieza a jugar un papel más relevante de cara a la gran guerra civil denominada como 'la Danza de Dragones'.

En una entrevista a Entertainment Weekly, el co-creador de la serie Ryan Condal explica por qué han dado un mayor desarrollo a su evolución en la serie, frente al desempeño que tiene en la novela. "Simplemente decidimos que Larys era lo suficientemente inteligente en la historia como para no hacerse notar en muchas de las afrentas, sabíamos que era alguien intrigante".

"Tomamos lo que sabíamos sobre el personaje y lo colocamos en dinámicas interesantes, situaciones que tenían cosas políticas que perder y ganar" comentaba Condal. "Él está muy presente en el libro y es tan interesante. Solo quieres pasar la página y leer más, pero no hay mucho allí. Debido a que los historiadores realmente no entendieron nada sobre él, nos dio mucha libertad para dibujar e inventar con este personaje".

Si aún no has visto el 1x06 no sigas leyendo porque encontrarás SPOILERS muy importantes.

Lord Larys en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Por el momento, Larys está tomando presencia en la corte como confidente de la reina Alicent Hightower, quien ha acrecentado aún más sus distancias con Rhaenyra. De hecho, fue el encargado de desvelar la mentira que hizo la princesa en torno a su virginidad y el "té especial" que le fue suministrado. El personaje parece mover los hilos a su antojo, encontrando un apoyo junto a la monarca mientras va envenenando su mente.

¿Por qué mató a su padre y a su hermano?

Sin duda, Larys es un personaje que se mueve por sus propios intereses. Como muestra de su devoción hacia Alicent acaba matando a dos pájaros de un tiro de su propia sangre. Lord Lyonel y Ser Harwin Strong mueren envueltos en llamas en el último capítulo de la serie. Una acción bastante fácil de llevar a cabo porque este antagonista no guardaba un especial cariño (ni respeto) por sus familiares según nos ha demostrado este episodio previamente.

Eliminar a su hermano primogénito le coloca en la primera línea de sucesión, adquiriendo los dominios importantes de la Casa Strong. Además esto juega un aliciente para la reina, ya que tras eliminar a la actual mano del rey, propicia el regreso de su padre Otto Hightower a su antiguo puesto. Aunque Alicent queda horrorizada cuando conoce los actos de Larys, no puede hacer nada, pero ve cómo sus crueles actos juegan a su favor.

Larys, Lord Lyonel y Ser Harwin Strong en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

El inicio de esta segunda parte de la primera temporada de 'La Casa del Dragón' también ha mostrado cómo el antagonista ha creado su propio grupo de mercenarios. Uniendo a un grupo de criminales condenados a muerte a quienes salvó de prisión, a cambio de que se cortaran la lengua e hicieran el trabajo sucio que este les ordenara.

Los actos de Larys han hecho que muchos fanáticos comiencen a compararlo con el personaje de Lord Petyr Baelish ("Meñique"), uno de los personajes más infames de 'Juego de Tronos' y al que guarda semejanza por mover los hilos en la sombra. Su crueldad sin límites ha colocado a Larys como un importante oponente en el futuro de la serie, dispuesto a hacer lo que sea para avanzar en su posición de poder.

