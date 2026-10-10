Sofía Vergara comparte un mensaje sobre las personas "narcisistas" tras la confesión de Joe Manganiello sobre su ruptura

Joe Manganiello ha confesado en una reciente entrevista que ha estado luchando durante siete años contra una grave enfermedad autoinmune que lo llevó a adelgazar casi 30 kilos.

El actor contó que pasó por quirófano, se sometió a extraños rituales y que también le afectó en su relación con Sofía Vergara, poniendo fin a su matrimonio.

El actor Joe Manganiello | Gtres

Apenas unas horas más tarde, la actriz de Modern Family ha recurrido a las redes sociales para compartir un curioso mensaje que muchos han visto como una indirecta a las palabras de Manganiello.

Vergara reposteó una storie de Instagram subida por su hijo en la que mostraba un gráfico que comparaba a un "buen hombre" con "un hombre narcisista" .

"Recuerden, niños, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor por ello, y nada será suficiente y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos", se lee en la imagen, que tambié afirma que los hombres narcisistas "manipulan psicológicamente", "culpan a los demás", "mienten" y "se hacen las víctimas", entre otras cosas.

El posible dardo de Sofía Vergara a Joe Manganiello en su Instagram | Instagram @sofiavergara

Manganiello aseguró anteriormente que la actriz colombiana se negaba a abrazarlo cuando él se lo pedía en lo más duro de su enfermedad y que se burlaba de su chihuahua, una perrita enferma que él adoptó en 2019 tras llegar a plantearse el suicidio.

Junto a ello, se refirió al presunto motivo de su separación, cuando la actriz dijo a un periódico español que fue debido a las ganas que tenía Manganiello de ser padre frente a la oposición de Vergara por "no quería ser una madre mayor".

Sofía Vergara y Joe Manganiello | Getty

El actor desmintió esta versión asegurando que abandonó la idea tras fracasar en la fecundación in vitro y valorar la adopción de óvulos para no dejar a su esposa con un hijo que no fuera biológicamente suyo en caso de que él falleciera.

Sus memorias, Bloodlines, salen a la luz el próximo 13 de octubre.