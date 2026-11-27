El 30 de noviembre de 1963, apenas dos días después de la celebración del Día de Acción de Gracias del 28 de noviembre, la joven actriz de Hollywood Karyn Kupcinet fue hallada muerta a los 22 años en su apartamento a oscuras, situado a una manzana del famoso Sunset Strip de Los Ángeles.

Su cuerpo desnudo y estrangulado yacía tendido en un sofá con el televisor aún encendido, una taza de café a medio terminar, un cenicero con cigarrillos y la puerta sin llave, mientras una lámpara volcada aparecía como la única señal de forcejeo en la vivienda.

Fueron sus amigos, el actor Mark Goddard y su esposa Marcia (a quienes los padres de la intérprete les habían pedido que velaran por ella cuando se mudó a California), quienes descubrieron el cadáver.

Aunque en un primer momento se barajó la hipótesis de una sobredosis o un suicidio debido a que Kupcinet tomaba pastillas para adelgazar, su amigo descartó esa posibilidad de inmediato: "Karyn era muy vivaz. Y estaba feliz la última vez que la vimos", declaró Goddard al Sunday News el 2 de diciembre de 1963, añadiendo que "no es el tipo de chica que se quitaría la vida".

La autopsia confirmó poco después que el fallecimiento se produjo por "asfixia debida a estrangulación manual, que fracturó el hueso hioides en la garganta", sin indicios inmediatos de agresión sexual. Los investigadores estimaron que el crimen se cometió poco después de la medianoche del 28 de noviembre y sospecharon que la víctima conocía a su agresor al no haber señales de entrada forzada.

Traslado del cuerpo de la actriz Karyn Kupcinet | Getty

"Quienquiera que lo haya hecho lo consiguió. Nos lleva tres días de ventaja", declaró tras la autopsia el teniente George Walsh, oficial de homicidios del sheriff al frente del caso, quien explicó que siete detectives interrogaban al amplio círculo de amigos, conocidos y socios de la joven.

Aquella misma noche del 28 de noviembre, Kupcinet había cenado con Goddard y Marcia en su casa de Beverly Hills llegando una hora tarde y mostrando un estado errático: "Tenía los labios entumecidos. Su voz era extraña. Movía la cabeza en ángulos raros y tenía las pupilas contraídas", relataron sobre su comportamiento antes de que se marchara a las 20:30 tras contar una historia sin fundamento sobre un bebé supuestamente abandonado en su puerta. Sus últimos invitados conocidos fueron el escritor Edward Stephen Rubin y el actor Robert Hathaway, quienes salieron de su apartamento alrededor de las 23:15 asegurando haber cerrado la puerta con llave.

Hija del célebre periodista y columnista del Chicago Sun-Times Irv "Kup" Kupcinet y de Esther Kupcinet, Roberta Lynn Kupcinet había debutado como actriz a los 13 años en Chicago, se formó en el Actors Studio de Nueva York y se trasladó a California a los 20, donde destacó por su parecido físico con Natalie Wood (quien también moriría la noche de Acción de Gracias 18 años después) y participó en películas como The Ladies Man (1961), gracias a la amistad de su padre con Jerry Lewis, así como en series como Hawaiian Eye, The Donna Reed Show o un episodio póstumo de Perry Mason.

Warren Beatty y Natalie Wood en 1962 | Getty

Sin embargo, en el plano personal la intérprete atravesaba una etapa muy convulsa marcada por su ruptura con el actor Andrew Prine, al que había conocido un año antes en el rodaje de Wide Country y tras cuya relación se sometió supuestamente a un aborto en Tijuana (México) en julio de 1963, según The Chicago Tribune.

Una página de su diario reveló el deterioro emocional que sufría por el distanciamiento de Prine: "Me escondí en el ático. Luego me senté afuera en el frío durante dos o tres horas. Ojalá estuviera muerta".

Aunque Prine fue investigado inicialmente como sospechoso, quedó descartado tras superar la prueba del polígrafo y acreditar una coartada corroborada por testigos. Asimismo, la investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles descubrió que la propia Kupcinet había enviado notas anónimas y amenazantes hechas con recortes de revistas tanto a Prine como a sí misma (al hallarse sus huellas dactilares en la cinta adhesiva), y descartó también a otro sospechoso, David Lange (hermano de la actriz Hope Lange), tras comprobar que había salido esa noche supuestamente con Natalie Wood.

Andrew Prine y Karyn Kupcinet | Cordon Press

El suceso adquirió una dimensión aún más mediática al producirse apenas seis días después del asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas el 22 de noviembre de 1963. En 1967, el periodista Penn Jones Jr., crítico del informe de la Comisión Warren, publicó el libro Forgive My Grief, donde sostuvo que Kupcinet había sido la mujer que realizó una llamada telefónica desde la zona de Oxnard (California) minutos antes del magnicidio advirtiendo a las operadoras: "El presidente va a morir a las 10:10", añadiendo que la Corte Suprema y el gobierno "se incendian" y que "el gobierno toma el control".

Según la teoría de Jones, Irv Kupcinet habría conocido el complot a través de Jack Ruby (propietario del club nocturno de Dallas que asesinó a Lee Harvey Oswald dos días después de la muerte de Kennedy y a quien el columnista habría conocido en Chicago en los años cuarenta) y se lo habría contado a su hija, motivo por el cual supuestamente la habrían asesinado para "silenciar" al periodista.

John F. Kennedy el día de su muerte en Dallas el 22 de noviembre de 1963 con su mujer Jackie | Gtres

Irv Kupcinet, fallecido en noviembre de 2003 a los 91 años, rechazó tajantemente estas especulaciones calificándolas como una "atrocidad", y los amigos cercanos de la actriz desmintieron esa versión recordando la profunda conmoción y el dolor que ella sintió al enterarse del atentado contra Kennedy (día en que incluso viajó a Palm Springs con Prine y el actor Earl Holliman para escapar de las noticias).

Pese a que la policía entrevistó a unas 400 personas, realizó una docena de pruebas del polígrafo y sus padres ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares, ninguna investigación oficial halló vínculo alguno con el caso Kennedy y el asesinato de Karyn Kupcinet, enterrada en el cementerio Memorial Park de Skokie (Illinois), continúa oficialmente sin resolverse seis décadas después.