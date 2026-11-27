En medio del éxito de La bola negra nivel internacional, sus directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi, han hablado sobre la importancia del mensaje detrás de la película y lo duro que es todo el proceso de promoción a esta escala.

"Lo que me da mucha energía es que representamos la cultura española en este momento, y eso me encanta", empieza diciendo Javier Ambrossi.

"Es una película muy española, está en español, trata sobre nuestra literatura, sobre Federico García Lorca. Y cuando estoy cansado recuerdo que es una película con un propósito, de empatía", recalca.

"Así que no se trata de nosotros, es más que eso. Estamos aquí para transmitir ese mensaje de la película". Para después añadir Javier Calvo: "Y, ya sabes, puede que sea una oportunidad única en la vida. Así que estamos aquí para disfrutarla".

"¿No sé por qué los directores quieren hacerla dos veces?", se pregunta Ambrossi. A lo que Calvo dice riendo: "Es duro".