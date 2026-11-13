Los millonarios sueldos de los actores mejor pagados en televisión: Zendaya, Sylvester Stallone o Chris Pratt

Antes los actores se dividían en actores de televisión y estrellas de cine pero con la llegada de las plataformas y el éxito de la nueva era de las series de televisión hubo un éxodo de intérpretes de la gran pantalla que pasaron a hacer tele.

Este cambio en el paradigma del entretenimiento también hizo que los sueldos de los protagonistas de estas series aumentaran llegando a cifras astronómicas en muchos casos.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en The Morning Show | Apple TV+

Ahora, un nuevo informe ha revelado los actores mejor pagados por episodio, tal y como recoge Variety. Así, entre unas de las que reciben una mayor cantidad estarían Jennifer Aniston y Reese Witherspoon por su serie The Morning Show de Apple TV, con unos 2 millones de dólares por episodio.

Zendaya en la temporada 3 de Euphoria como Rue | HBO

Zendaya no podía faltar en la lista tras ganar un millón por cada episodio de Euphoria, pero a pesar de ser una de las estrellas más relevantes del momento hay otros nombres que la superan.

Sylvester Stallone en Tulsa King | Paramount+

Y es que ser veterano es un plus en este negocio. Así, Sylvester Stallone estaría cobrando unos 2 millones de dólares por episodio por el drama Tulsa King. Mientras que Harrison Ford ganaría 1,3 millones por cada episodio de Shrinking.

Nicolas Cage en Spider-Noir | Prime Video

Nicolas Cage habría recaudado también un millón por cada episodio de la aplaudida pero ya cancelada Spider-Noir. Al igual que Jake Gyllenhaal por Presumed Innocent.

Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short en 'Solo asesinatos en el edificio' | Disney+

En el millón por episodio también están los tres actores protagonistas de Solo asesinatos en el edificio Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez.

Chris Pratt en 'The Terminal List' | Amazon Prime Video

Por último, aunque la lista continúa con muchos otros nombres, Chris Pratt estaría también el pódium de los 2 millones por episodio con The Terminal List.

"La necesidad de estrellas que puedan ser el pilar de estas series de televisión es mayor que nunca. Antes era impensable que alguien cobrara 2 millones de dólares por episodio", recoge una fuente en Variety.

"Ahora mismo, todas las estrellas buscan la manera de protagonizar una serie. Si eres el primero o el segundo en la lista de reparto, nunca ha habido mejor situación económica".