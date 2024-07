Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara sobre que no tener hijos fue la causa de su ruptura: "No es cierto"

El año pasado, Joe Manganiello y Sofía Vergara sorprendieron al mundo del entretenimiento al anunciar su separación después de siete años de matrimonio. La icónica pareja de Hollywood, conocida por su constante presencia en eventos públicos y su aparente solidez como pareja, decidió tomar caminos separados, noticia que confirmaron oficialmente en julio de 2023.

En ese momento, ambos publicaron una declaración conjunta donde mencionaron que habían tomado la "difícil decisión" de divorciarse, solicitando respeto a su privacidad durante este proceso. Manganiello presentó los documentos de divorcio pocos días después, citando "diferencias irreconciliables".

Joe Manganiello y Sofía Vergara en los Actors Guild Awards en 2017 | Getty

Recientemente, Manganiello ha roto el silencio sobre las razones detrás de su divorcio de Sofía Vergara, abordando directamente las afirmaciones de su exmujer. En una entrevista con Men's Journal, el actor de Como conocí a vuestra madre ha respondido a las declaraciones de Vergara hechas en enero donde sugirió que su matrimonio terminó debido a diferencias sobre tener hijos. La estrella de Modern Family, había declarado que: "Mi matrimonio se rompió porque mi esposo era más joven, él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor".

El actor ha desmentido estas declaraciones, afirmando que "simplemente no son ciertas". Ha explicado que durante el primer año y medio de su matrimonio, intentaron formar una familia y que tuvieron una conversación crucial al inicio de su relación.

Recordó haberle dicho a Vergara: "Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada". Sin embargo, según Manganiello, ese no fue el caso con Vergara y le prometió que nunca la dejaría si no funcionaba. "Y no lo hice", asegura.

Sofía Vergara y Joe Manganiello | Gtres

El actor ha destacado que, aunque quería tener hijos, este desacuerdo "no fue inevitablemente la razón por la que todo terminó". Ha añadido que "es porque dos personas se distanciaron y, a veces, eso sucede".

También ha expresado su frustración sobre cómo se ha percibido su carácter público tras la separación, rechazando la idea de que él haya tenido una crisis de mediana edad que condujo a la ruptura: "Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me dirigiera a alguien y le diera un ultimátum: Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy. Eso nunca fue lo que hice".

Así, Joe Manganiello ha aclarado que su separación de Sofía Vergara no fue por desacuerdos sobre tener hijos, sino por un distanciamiento natural entre ambos. Sus declaraciones desmienten la narrativa que ofreció su exmujer, resaltando que las relaciones pueden terminar por razones más complejas y personales.