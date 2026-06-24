La dolorosa enfermedad por la que extirparon un órgano a Joe Manganiello para salvarle la vida: Recurrió a chamanes o rituales paganos

El actor Joe Manganiello ha anunciado el lanzamiento de sus próximas memorias, tituladas Bloodlines, en las que relata por primera vez cómo padeció una peligrosa "cascada de enfermedades autoinmunes" que atacaron gravemente a su tiroides, sistema digestivo, piel, pulmones y ojos.

Este proceso le sumió en una batalla de siete años marcada por "múltiples experiencias cercanas a la muerte, dolor crónico, una crisis existencial y la extirpación de un órgano para poder salvarle la vida".

Ante la falta de confianza en la medicina tradicional, el intérprete de True Blood echa la vista atrás y desvela que tuvo que recurrir a chamanes, rituales paganos y al estudio de su propio linaje familiar para hallar respuestas y lograr sobrevivir.

El exmarido de Sofía Vergara, que en los últimos meses ha rehecho su vida sentimental junto a su pareja Caitlin O'Connor, publicará este revelador e introspectivo libro el próximo 13 de octubre. Una obra profundamente personal con la que espera servir de inspiración a otras personas que estén pasando por situaciones límite.

El propio Manganiello se ha sincerado en exclusiva a PEOPLE sobre este traumático episodio de su vida: "Fue la época más brutalmente difícil de mi vida, una que no le desearía ni a mi peor enemigo, pero también mi mayor aventura. Espero que mi experiencia en este camino pueda dar esperanza a los lectores de que pueden encontrar respuestas y sanación al otro lado de cualquier lucha que estén librando."

El autor ha concluido su interveción revelando que "el proceso de escribir este libro me brindó el don de la perspectiva que me ayudó a comprender que mi sufrimiento era un capullo del que emergería transformado para siempre".